中國疫情蔓延、全球Delta重症數增　蘇貞昌下令：緊盯邊境管制

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

疫情指揮中心在9日召開的擴大防疫會議會中指出，中國疫情有蔓延並趨於緊張的現象，且全球受Delta變異株流行影響，許多國家住院及重症數均呈增加趨勢。對此，行政院長蘇貞昌裁示，邊境管制由交通部、內政部、海委會及農委會嚴格把關，盯緊每個防疫環節。

指揮中心在會議中指出，國內近一週全國新增本土病例數（74例）雖較前一週（104例）下降近三成，但仍有零星感染源及群聚事件，且因疫情警戒調降為二級後，社區及大眾運輸人流有回升情形，因此建議相關防疫管制措施仍應謹慎以對。

在國內防疫物資方面，指揮中心表示，包括口罩、防護衣、隔離衣、面罩、乳膠手套以及防疫酒精等，庫存皆充裕並供應無虞；而疫苗接種狀況，目前疫苗接種人口涵蓋率已達36.94%，劑次人口比達到39.08（劑/每百人）。

國際疫情方面，指揮中心表示，目前中國疫情有蔓延並趨於緊張的現象，且全球受Delta變異株流行影響，許多國家住院及重症數均呈增加趨勢，所以建議繼續維持我國邊境管制措施。

另外，指揮官陳時中表示，目前二級警戒尚有維持的必要，由於國內仍有社區隱性傳播鏈的風險，相關管制措施有繼續維持的必要，雖各行業主管機關可視情形彈性調整，不過仍建議各部會在研擬防疫應變計劃時，能夠縮短相關個案的通報及反應時間，以加速衛生單位的疫調及掌握時程。

陳時中表示，因Delta病毒仍在各國流竄，建議邊境管制仍需維持現有強度，並確實做好國內線及國際線分流，如有與他國合作的旅遊泡泡措施，亦應確實做好分流管制。

對此，蘇貞昌在聽取報告後表示，台灣在去年各國疫情爆發之際仍然能夠守得很好，而今年台灣在國內疫情爆發後70多日內就將疫情控制住，被國外媒體記者稱為是第二次的奇蹟，非常感謝指揮中心的辛勞及國人同胞的配合。

蘇貞昌表示，目前國內疫情逐漸趨緩，國人同胞渴望恢復正常生活，並漸有外出消費的情形，而台灣民眾也已有相當的公衛觀念，請相關部會務必建立有效並可執行的指引，始能有利於國人遵行。

蘇貞昌說，7月27日調降為二級警戒後，相關管制措施並已實施運作二週，他請各部會隨時掌握各行業的執行情形，如有需改變或調整之處，也務必要讓整個團隊掌握資訊，並也要向相關業者及國人清楚說明。

至於邊境管制部分，蘇貞昌下令交通部、內政部、海委會及農委會必須要嚴格把關，盯緊每個防疫的環節。