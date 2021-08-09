體育署長因「經濟艙之亂」請辭　周玉蔻爆張少熙竟想藉有人力挺留任？

▲教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）



記者杜冠霖／綜合報導

東京奧運即將落幕，我國代表團表現亮眼，卻傳出，賽前因選手搭乘經濟艙爭議而請辭的體育署長張少熙，可能「將功贖罪」，對此，資深媒體人周玉蔻表示，體育署長居然還想藉發動「有人力挺」留任？「拜託哟，蘇貞昌院長竟然也在那裡拖拖拉拉！該走就走啦！」

這次代表團出發前爆發「經濟艙之亂」，羽球球后戴資穎坐經濟艙，讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠與體育署長張少熙致歉，張少熙也向潘文忠請辭。

對於張少熙請辭，當時蘇貞昌指示，賽會在即，張署長應依原規畫赴日協助國手做好賽前準備，並全力照顧所有國手的健康與需求，讓國手全心投入賽事，以取得佳績為最大目標。至於專機專案的究責，教育部在奧運結束後提出專案報告併同處理。

但這次東奧代表團表現亮眼，張少熙去留再次成為討論焦點，資深媒體人周玉蔻爆料，體育署長張少熙居然還想藉發動「有人力挺」留任？「拜託哟，蘇貞昌院長竟然也在那裡拖拖拉拉！該走就走啦！」

網友則在貼文留言表示，「其實該改革的是下面的各種單項運動協會」、「除非選手力挺，不然就換掉吧」、「最該走的應該是那個中華奧會主席跟那個蔡先生吧？」

對於張少熙去留，蘇貞昌8日受訪時表示，這一次東京奧運表現非常亮麗，但百密難免一疏，這次代表團為了防疫把整部飛機包起來，但官員擠進去坐商務艙不僅觀感不好，也沒有事先溝通跟報告，回來後會就整體情況好好檢討，「很快得明年要亞運、3年後巴黎奧運，政府會更努力，希望讓成績越來越好。」