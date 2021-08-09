一家3人詭異陳屍屋內！她刮刮樂喜中5千萬　不到1年遭丈夫槍斃

▲ 希爾（右）正打算與多納托分開。（圖／翻攝自gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州發生一起驚悚案件，42歲男子多納托（John Donato）、31歲女子希爾（Tiffani Hill）及他們1歲的女兒琳恩（Leanne）被發現倒臥家中，不幸身亡。調查顯示，多納托開槍擊斃妻女後自殺。事發9個月前，希爾才因刮刮樂贏得巨額獎金，疑似是這場悲劇的導火線。

根據《太陽報》，這起事件發生於奧克拉荷馬州卡萊拉（Calera），多納托6日開槍射殺希爾與琳恩後自殺，他和希爾都當場死亡，琳恩被以直升機送往達拉斯一家醫院，但仍回天乏術。

希爾去年11月買了刮刮樂，中獎200萬美元（約新台幣5566萬元），不久後與多納托結婚。除了琳恩以外，二人還有三名年紀較長的子女，案發時都在家中，所幸沒有受傷。

這家人的律師麥格希（Theresa McGehee）說明，刮刮樂獎金的確是這對夫妻爭執的焦點，但無從得知這是否就是這起案件的起火點，「但我確實知道，這偶爾會導致他們發生衝突。」

希爾的家屬則宣稱，她生前便希望離開多納托，多納托因此開始加以虐待。麥格希也表示，案發前希爾正計畫結束這段婚姻，「她試圖與家人達成協議。若她有向緊急服務中心求助，不知道事情會不會有不一樣的結果。」

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