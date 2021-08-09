滴滴也爆性侵！單親媽：被逼參加飯局「客戶用混酒灌醉迷姦」

▲單親媽控主管害她被迷姦，向公司反映後竟又被開除。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團爆出主管性侵女員工的醜聞後，一名曾在大陸網約車平台滴滴出行工作的單親媽媽也出面爆料，稱自己被主管介紹的客戶在飯局上灌醉迷姦，事後報警、向公司反映都沒有結果，還被以試用期不合格開除，導致現在找不到工作。

該名女員工在微博上開設了名為「投訴滴滴上級被開除的單親媽媽」的帳號，她表示，自己是曾在滴滴工作的33歲單親媽媽，去年7月中入職，入職10天後，主管就強迫她出席一個飯局，「飯桌上大家都很禮貌、君子，只有一個客戶一直灌酒，喝完紅酒又混白酒，後來說要送我回飯店休息，但卻把我送到了一個私人飯局。」

她指出，私人飯局坐著的10幾個都是男性，後來她就失去了意識，醒來臉上全是傷，「我不敢想像這十幾個人在我昏迷時候做了些什麼。」

她提到，事後她到警局報案強制猥褻，但警員似乎有難言之隱，沒有讓她看當晚的監視畫面，最後也沒有立案。

她還說，之後回公司上班，主管頻繁安排與她單獨出差，要她到房間陪吃飯、工作，她拒絕並投訴性騷擾，卻被以試用期不合格開除，之後就一直找不到工作，每次都會被問到為什麼離開滴滴，但無論怎麼解釋，最後都無法面試成功。

根據陸媒報導，針對警方沒有立案的情況，江蘇興化檢察院表示，現有證據無法證實有強制猥褻的行為，所以公安機關作出不予立案的決定並無不當。

報導也提到，滴滴出行尚未對此事進行回應。