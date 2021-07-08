大陸反壟斷開鍘 ！　一口氣裁罰滴滴、阿里等22案

▲大陸叫車平台滴滴出行北京總部—滴滴大廈。（圖／記者陳政錄攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸再次就反壟斷出手！大陸市場監管總局7日公告，對包括阿里巴巴、滴滴在內的22起網路領域案件立案調查，經查，這些案件均違反「反壟斷法」，構成違法實施經營者集中，對涉案企業分別處以人民幣50萬元（約新台幣215萬元）罰款。

公告顯示，22件裁罰中，8件涉及滴滴，6件涉及阿里，5件涉及騰訊，2件涉及蘇寧，以及1件涉及美團。

關於滴滴的案件為滴滴旗下子公司「惠迪天津」、「小桔新能源」和「小桔智能」和「北京車勝」等涉及的企業合營案。滴滴共計被處以400萬元人民幣罰款（約新台幣1720萬元）。

涉及阿里巴巴的包括：阿里網絡收購天鮮配股權案、收購紐仕蘭股權案、收購廣州恒大足球股權案，阿里創投與浙江創新投資設立合營企業案等。阿里累計需繳納罰款人民幣300萬元（約新台幣1290萬元）。

騰訊涉及5起集中案，包括收購五八股權、收購小紅書股權、收購搜狗股權等，總計需繳納罰款人民幣250萬元（約新台幣1075萬元）。

此外，大陸國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國近日受訪指出，中國大陸反壟斷執法從來不是、也不會成為地緣政治的工具。他強調，今年將強化重點領域反壟斷執法，查處平台企業壟斷案件，落實平台企業併購行為申報義務，並且繼續針對醫藥、汽車、公用事業等重點民生領域，開展執法。