路透：滴滴與大陸國企磋商　移交數據控制權

▲「滴滴出行」為大陸市佔最高的網約車平台。（圖／CFP）



文／中央社台北7日電

路透社6日報導，中國網約車平台「滴滴出行」正與中國國有資訊安全公司衛士通針對處理滴濟數據管理以及監督活動展開磋商，作為滴滴努力消除中國監管當局疑慮努力的一部分。滴滴則指消息不實。

路透社引述未具名的兩名知情人士表示，滴滴正與衛士通進行磋商，為遵守中國監管機構的指引，後者將成為管理滴滴存儲在中國國內大數據的主要第三方公司。

對此，滴滴回應表示，「近期有關『滴滴將數據權讓度第三方、引入大股東以及退市』等市場傳聞均為不實消息」。

報導說，至於在深圳上市的衛士通、中國國家互聯網訊息辦公室以及中國國務院新聞辦公室都未立即回覆路透的置評請求。

報導說，衛士通是一家提供訊息安全服務和產品的公司，中國國有的中國電子科技網絡安全有限公司是其母公司和最大股東，這使衛士通成為中國的首選。

其中一名知情人士說，滴滴最近數週向中國監管機構提交了一些提案，以緩解官方的擔憂，其中包括引入衛士通來管理滴滴各個業務線的數據。

知情人士表示，根據正在討論的計畫，總部位於四川的衛士通將能訪問滴滴在中國各地的服務器，以追蹤後者的數據收集、使用和傳輸。另一名知情人士透露，衛士通還將使用先進的加密算法，以防止滴滴可能出現的數據泄露。

滴滴6月底在美國首次公開募股（IPO），每股發行價14美元，籌資約44億美元（約新台幣1228億元），成為阿里巴巴集團2014年赴美上市籌資250億美元以來規模最大的中國公司IPO案。

滴滴風光上市後麻煩接踵而至。中國國家網信辦7月2日以維護國家安全為由，對滴滴實施網路安全審查，期間新用戶註冊暫停；4日再將滴滴出行應用程式下架並要求整改，理由是存在嚴重違法違規收集使用個人資訊的問題。

這波風暴未就此平息，25款滴滴相關應用程式7月9日遭勒令下架，包括駕駛使用的軟體，導致滴滴營運大受影響。