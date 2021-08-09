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陸智庫公布「美國抗疫真相」報告　批美「全球抗疫第一失敗國」

▲北京智庫公布「美國抗疫真相」報告。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲北京智庫公布「美國抗疫真相」報告。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國人大重陽金融研究院聯合太和智庫、海國圖智研究院今（9）日公布全球首份美國抗疫真相報告，《報告》揭露美國政府在疫情防控、政策措施、溯源調查等多方面反科學反常識及美國成為「抗疫失敗國」的直接原因，旨在駁斥《彭博社》關於「美國抗疫全球第一」排名的荒謬性。

▲▼ 美國疫情／密蘇里州一家醫院ICU病房。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京智庫研究報告稱美國因政爭導致抗疫不力。（圖／達志影像／美聯社）

《澎湃新聞》報導，中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心執行主任王文在《「美國第一」？！——美國抗疫真相》報告發佈暨研討會上表示，「在沈重的現實面前，一些美國媒體反而將美國抗疫評為世界第一，這既有悖於基本的人類倫理，也無助於未來的人們真實、客觀地看待當下的世界歷史。」

太和智庫秘書長宋曉楓指出，到2020年5月26日，在英語媒體中關於新冠病毒的假消息中約38%的報導提到美國前總統川普（Donald Trump），「川普可能是新冠肺炎假信息的最大推手。」

《報告》認為，美國疫情正進入第四波的上升期，美國黨派鬥爭將疫情高度政治化，讓「原本不必死去」的美國人民失去了生命，「黨爭之下的聯邦體制相互掣肘、層層推諉，構成了散裝美國抗疫格局。」

▲▼美國疫情,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲陸智庫再對美國國內新冠溯源提出質疑。（圖／達志影像／美聯社）

《報告》質疑，美政府一直在掩蓋的訊息包括，2019年下半年爆發的不明原因「呼吸系統疾病」或「白肺病」是否就是新冠肺炎？德特里克堡（Fort Detrick）及美國其他生物實驗室究竟在進行何種研究？是否與冠狀病毒相關？安全措施實施情況如何？與全球新冠疫情起源是否有關聯？

《報告》提到，疫情加劇美國社會撕裂，關於新冠病毒起源的有毒陰謀論加劇了對亞裔的欺凌和仇恨，「僅2021年3月一個月內，亞裔歧視案件就激增近一倍。」

《報告》指出，美國正肆意破壞全球抗疫努力，「美國作為世界頭號強國，卻放任病毒擴散，致使他國疫情嚴重惡化，在新冠疫情爆發後，依然有2000多萬美國公民出國，美國對疫情在全球範圍內的擴散具有不可推卸的責任。」

在新冠肺炎溯源方面，《報告》稱，美國總統拜登指示情報部門90天內提供疫情溯源報告的同時，美國諸多高官相繼就疫情溯源表態，無端製造國際紛爭，「對於本國疫情早期傳播存在的疑點，美國面對國際社會的關切卻諱莫如深，對外出口新冠疫苗僅佔美國疫苗產量的不到百分之一，除了拒絕國際疫苗合作，美國還以退群再入群的行為擾亂國際抗疫秩序，相比於新冠病毒，更為致命的病毒是在美國帶領下不斷滋生的溯源恐怖主義。」

《報告》強調，依客觀事實得出結論顯示，「美國是當之無愧的全球第一抗疫失敗國、全球第一政治甩鍋國、全球第一疫情擴散國、全球第一政治撕裂國、全球第一貨幣濫發國、全球第一疫期動蕩國、全球第一虛假信息國、全球第一溯源恐怖主義國。」

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