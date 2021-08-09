「碰一下！錢就沒了」她提議高雄停辦國慶煙火　陳其邁回應了

▲今年國慶煙火將在高雄施放！上圖為高雄跨百光年煙火。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

記者賴文萱／高雄報導

國內疫情趨緩，高雄即將迎接10月國慶煙火及2022年台灣燈會等大型活動，不過，市議員鍾易仲、李亞築等人指出，在疫苗覆蓋率沒法達到7成以上的前提下，市府應該停辦大型活動，且應該要把非必要支出省下來，了解一下市民老百姓的心聲，不是「碰！」一下，20分鐘煙火就沒了。

李亞築今在市議會質詢時指出，高市府110年總預算編列1520億，以過去執行率最好達到9成的情況來看，今年還可以省下1成預算，也就是150億左右，再加上10月國慶煙火預算，以及2022年辦台灣燈會高雄要支出4.6億元等，種種加起來大概會有200億，建議高市府了解一下老百姓的心聲，大家想的是下個月房租在哪？飯錢在哪？而不是拿去放煙火「碰一下，20分鐘煙火就沒了」。

▲高雄市議員李亞築質詢。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

另外，台灣燈會部分，高市府說可以振興經濟，但李亞築直言，這意義有多大？第一，疫情影響國外旅客都沒辦法來，第二跨縣市活動現在還在半管制階段，第三國際變種病毒很嚴重，民眾來看燈會、來看煙火，這種效益最多打一半。她強調，現在需要的不是看煙火、看燈會，而是生活要怎麼活下去，希望市府振興經濟政策，不要背離民眾所想要的政策。

鍾易仲則指出，到10月底前民眾疫苗第一劑能不能打到7成都有問題，更不要說拚第二劑覆蓋率，建議若疫情還沒辦法很穩定，市府10月底前活動應該繼續停辦，因為大型活動會讓民眾聚集，市府團隊一定要三思，應要以人民安全為首要要點，別讓市民陷入疫情可能再爆發的狀況。

▲國慶煙火今年在高雄施放，嗨翻網友。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

對此，高雄市長陳其邁則在議會回覆表示，高雄採取積極管理、有效開放，先有管理才會開放，強調現在疫情在高雄社區傳播風險很低，一方面要增加疫苗施打覆蓋率，但另方面也要注意防疫新生活，不管是活動或是場域開放原則都是如此，會根據疫情來做調整。

至於國慶煙火部分，會根據疫情滾動式調整，另也會參考包含東奧方式，假如疫情順利就辦，不行的話，線上煙火也是選項之一，會先做好準備，用其他替代方案。