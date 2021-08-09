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住家後面土石崩落！高雄大樹祖孫3代連夜逃命　驚悚瞬間曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市連日大雨，結果造成土石崩落，大樹區統嶺路一處山坡地在半夜時，土石樹木傾瀉而下，造成住在這裡的李姓一家六口連夜逃命。當時崩塌畫面也隨之曝光，李先生再次看到這個畫面，回想當時情況還是非常驚恐。

8日凌晨，監視器畫面拼命晃動，因為山坡地的含水量太高了，造成土石從上頭整個崩落，所有過程都被監視器給拍下。回想起當時的情況，李先生說，半夜只有5秒可以逃生的時間：「很大聲碰一聲超大聲，差不多4、5秒的時間下來就是一瞬間，水電、農具都損壞了，我也不知道該怎麼辦。」

▲高雄市大樹區一棟民宅後方發生土石崩落情況，屋主一家六口連夜逃命 。（圖／水利局提供）

▲高雄市大樹區一棟民宅後方發生土石崩落情況，屋主一家六口連夜逃命 。（圖／水利局提供）

▲高雄市大樹區一棟民宅後方發生土石崩落情況，屋主一家六口連夜逃命 。（圖／水利局提供）

▲高雄市大樹區一棟民宅後方發生土石崩落情況，屋主一家六口連夜逃命 。（圖／水利局提供）

▲高雄市大樹區一棟民宅後方發生土石崩落情況，屋主一家六口連夜逃命 。（圖／水利局提供）

▲高雄市大樹區一棟民宅後方發生土石崩落情況，屋主一家六口連夜逃命 。（圖／水利局提供）

土石和大樹通通滑落，波及一旁民宅，讓李姓屋主祖孫3代，聽到轟天巨響，6人從睡夢中嚇醒，一行人趕緊出來查看。他說住在這裡2、30年，第一次遇上這麼嚴重的災情，還好有厚實的擋土牆救了他們一命，但水管和農具等等都損壞，損失無法估計，擔心再上演一次驚險戲碼，家人們只好先借住親友家。

高雄市水利局對此表示：公路總局已完成妨礙台29線之土石清理，水利局將在9日下午13時已派機具前往清理，初步判斷因連日豪雨，土壤含水量高導致陡峭邊坡崩塌，預定明(10)日完成土石清理，後續將爭取經費進行邊坡工程整治。

▲高雄市大樹區一棟民宅後方發生土石崩落情況，屋主一家六口連夜逃命 。（圖／水利局提供）

▲高雄市大樹區一棟民宅後方發生土石崩落情況，屋主一家六口連夜逃命 。（圖／水利局提供）

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