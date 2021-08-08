虎林市場雞肉1攤販確診　北市匡列8家人、9攤商PCR結果出爐

▲北市7日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府衛生局7日公布案15874確診個案足跡，台北市副市長黃珊珊透露，該案為虎林市場販賣雞肉攤商，確診前5次PCR都是陰性，已匡列家人和接觸過的攤商做採檢。台北市政府8日公布採檢結果，8名家人PCR均為陰性，9名攤商陰性，剩下15名攤商正在追蹤中。

針對案15874足跡，黃珊珊7日於防疫記者會透露，該案為虎林市場販賣雞肉攤商，是一個路邊攤商，這案例特別的是，其實他7月10日已打完疫苗，當時因北農問題，整個全台批發市場做了PCR，所以對方在7月1日、7月2日、7月8日、7月14日、7月21日都在新北家禽市場批貨，做了5次PCR檢查，且都是陰性，8月5日按原例每周都做檢測，測出陽性，現在已經在做檢測抗體。

黃珊珊說，目前匡列8個家人、接觸過攤商18人，總共26人都安排採檢；攤位也會休業3天，並以九宮格方式匡列旁邊攤商，如果購買雞肉攤民眾覺得身體不舒服，可到忠孝院區預約做免費篩檢。

針對這起案子匡列、採檢狀況，台北市政府8日公布最新數字，總共匡列的8名家人PCR均為陰性；原本攤商造冊18人，後來再增加6人，總共造冊24人，目前9人採檢為陰性，其餘續安排追蹤。