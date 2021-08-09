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警見新墳照片嘆：漂亮可惜了！她竟夜夜「入夢獻身、陪洗澡」

▲▼ 墳墓,公墓,十字架,墓地。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲鬼月有許多禁忌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

農曆7月鬼門開，相傳在這個月，好兄弟放暑假，多數人對於老一輩流傳下來的禁忌、習俗等，皆抱持著寧可信其有的態度。前刑事警官「條子鴿」表示，過去有同事不小心亂講話，結果被女鬼偷看洗澡，還入夢糾纏，甚至留下信物給他。

條子鴿在《震震有詞》提及，警界有幾個禁忌，晚上手電筒不能亂照、裝備制服要穿整齊以及話不能亂講；當時他與同事接獲報案，指稱附近墳墓有人盜墓，因適逢鬼月，同事不敢一個人前往，因此2個人一起去，不過到場後，什麼也沒發現。

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員警稱讚死者漂亮被入夢糾纏。（圖／YouTube／高點電視）

▲員警稱讚死者漂亮被入夢糾纏。（圖／YouTube／高點電視）

同事看一看，竟拿手電筒照一座新墳上的照片嘆氣，「好可惜，這麼年輕、漂亮就死掉了。」條子鴿聽完驚覺不妙，加上看到墳墓上還有壓冥紙，由此可見應該下葬不久，趕緊喝斥「不要亂講話」。

不料回去後，發生一連串無法解釋的事情，同事洗澡洗到一半突大叫，「有人偷看我洗澡，是一個女生。」條子鴿表示，由於浴室在2樓，不可能有人在窗戶偷看，因此就叫同事下來睡沙發；期間他發現同事翻來翻去，一直說夢話，喊著「夢娜」、「娜娜」，搞得他一整個晚上都覺得很毛。

女鬼還留下紅色高跟鞋。（圖／YouTube／高點電視）

▲女鬼還留下紅色高跟鞋。（圖／YouTube／高點電視）

同事起床後說，夢到一個女生來找他，衣服還脫光。離奇的事不僅如此，後來同事的車內突出現一雙紅色高跟鞋。條子鴿透露，當時沒想太多，便拿手機拍下那雙紅色高跟鞋，沒想到之後諸事不順，變得很倒楣，直到刪掉照片、換手機才終於擺脫衰運。

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