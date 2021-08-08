　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼月夢到鬼大吉！命理師揭「10大惡夢」預兆　最後一種快買威力彩

在鬼月夢到看似不吉利的夢，實際上是發財的徵兆。（示意圖／翻攝自pexels）

▲在鬼月夢到看似不吉利的夢，實際上是發財的徵兆。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

今天是8月8日父親節，也剛好是農曆7月「鬼門開」的日子，相傳在這個月，有許多民俗禁忌要遵守，以免被好兄弟盯上。不過，若是夢到鬼魂、棺材、家中有人往生等，看似不吉利，其實是發財的暗示。

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書表示，若鬼月夢到以下10個夢境，有「發大財」徵兆：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、夢到鬼魂穿牆：代表會穿越障礙，創業者將會往前邁進，財富累積快速。

2、夢到往生祖先來找你並發金光：代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，將會中樂透或威力彩。

3、夢到燒紙錢並且燒很旺：代表投資之標的物旺到發熱，股票基金房地產漲到爆。

農曆7月怕夢到鬼？　命理師揭「10類惡夢」徵兆：夢到家人往生是大吉

▲夢到收紙錢是好兆頭。（示意圖／CTWANT提供）

4、夢到女鬼索命：此夢是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金，海外股市，外幣，海外房地產都會大有展獲。

5、夢到被鬼追：代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅，旺到訂單交不出來被廠商催趕；倘若被鬼追有夢中夢產生，顯示會有擴廠，貴人不斷提攜，業務提升。

6、夢到鐘馗：會有貴人指點讓你發財。

7、夢到七爺：代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺就非常不好，因為八爺名字叫范無救。

8、夢到棺材：夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。

9、夢到自己變成鬼：代表業務合作成功，欠款收回。

10、夢到家中有人往生：大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩。

農曆7月怕夢到鬼？　命理師揭「10類惡夢」徵兆：夢到家人往生是大吉

▲夢到棺材是大吉之意。（示意圖／翻攝自pixabay）

另外，小孟老師也提到16個祭拜禁忌：

1、不可以放鞭炮，當心炸到好兄弟。

2、拜魚尾要大，魚尾不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。

3、雞跟魚都要完全不可切。

4、不要拜發糕：代表好兄弟一直發會一直來。

5、不要拜「芭樂」：會被開芭樂票（支票跳票）。

6、不要拜番茄：易有血光。

7、不要拜鴨蛋：鴨蛋代表到蘇州賣鴨蛋，不吉祥。

8、不要拜黑皮蛋：會遇到黑心客。

9、不要拜粥：績效稀疏。

10、不要拜釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。

11、不要放蠟燭在桌上：會前徒微弱。

12、不要拜烤太焦黑的雞：代表烤雞差。

13、不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧。

14、不要拜牛肉：今年是牛年，拜了會犯衝，身體不好。

15、不要拜蛋卷：事業較脆弱。

16、不要拜豬肝：拜了一整年會遇到黑心肝的顧客或老闆。

延伸閱讀
東奧6人因官方馬匹而掛蛋　現代五項總會「選手自己負責」
4歲女童心臟突有雜音　媽媽嚇傻求醫「真相是這個」
吳姍儒不藏了公開素顏照　「100%撞臉他」閨密認證：私下看就是長這樣

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

ET快訊
威力彩頭獎上看13億！　農曆七月熱門牌曝光
主婦1元網購洗衣機！到貨傻眼「只有手掌大」　網友一看：賺翻了
遊客打群架「害動物學壞互毆」　動物園：場面一度失控！
驗孕兩條線　醫卻說「胚胎沒心跳」她淚崩！
味全龍投手徐若熙開局連8K　改寫中華職棒紀錄
第5輪加開莫德納！一天湧入4.7萬人預約　名額剩不到2成
「撥雲見日」時間點曝！　一張圖秒懂未來天氣變化
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬼月夢到鬼大吉！命理師揭「10大惡夢」預兆　最後一種快買威力彩

驗孕兩條線　醫卻說「胚胎沒心跳」妻淚崩！他心疼：更加珍惜當下

第5輪加開莫德納！一天湧入4.7萬人預約　名額剩不到2成

「撥雲見日」時間點曝！　一張圖秒懂未來天氣變化

開基老大公廟「開龕門」　辛丑鷄籠中元祭正式揭開序幕

高鐵苗栗段邊坡土石滑落　蘇貞昌今視察要求全線總體檢

嘉義縣設擴大篩檢站　水上+民雄2248人篩檢結果出爐

急出國需第二劑疫苗到那裡施打　桃園4醫療院所提供接種

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」　網笑了：她已經領過7噸

才點名陳時中傲慢！柯文哲被名醫爆料曾「自稱全台灣最傲慢」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

周揚青男友鏡頭恐懼..錄影中「躲廁所」　全程「大恍神.拒互動」她：沒辦法溝通

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

鬼月夢到鬼大吉！命理師揭「10大惡夢」預兆　最後一種快買威力彩

驗孕兩條線　醫卻說「胚胎沒心跳」妻淚崩！他心疼：更加珍惜當下

第5輪加開莫德納！一天湧入4.7萬人預約　名額剩不到2成

「撥雲見日」時間點曝！　一張圖秒懂未來天氣變化

開基老大公廟「開龕門」　辛丑鷄籠中元祭正式揭開序幕

高鐵苗栗段邊坡土石滑落　蘇貞昌今視察要求全線總體檢

嘉義縣設擴大篩檢站　水上+民雄2248人篩檢結果出爐

急出國需第二劑疫苗到那裡施打　桃園4醫療院所提供接種

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」　網笑了：她已經領過7噸

才點名陳時中傲慢！柯文哲被名醫爆料曾「自稱全台灣最傲慢」

三星Galaxy Buds2無線耳機即將登場！傳將具有超長續航力

小蠻懷孕發胖！邵翔曝「貼心照顧法」　女性網友融化：超級暖老公

奧運選手身價超懸殊！跳水天菜狂賺1億　有人卻靠賣紀念品募資參賽

蘭嶼鄉民疑似腦中風　黑鷹直升機馳援轉診

熱情邀約玩拔河！狗「鄙視臭臉」吐掉玩具　定格拒絕害她玻璃心碎

鬼月夢到鬼大吉！命理師揭「10大惡夢」預兆　最後一種快買威力彩

Google搜尋「男友名字」驚覺綠炸！她見全家福照崩潰：孩子像爸爸

12年綁戶外曝曬！老汪被收編熱愛當保母　隔窗陪陌生女孩看手機

狀元光環有壓力　江少慶：幫助富邦總冠軍

暴雨後台東出現漂流木　林管處：勿撿拾以免觸法

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

生活熱門新聞

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

威力彩頭獎上看13億！　4星座中獎機率高

防住院、防重症、防死亡AZ最佳　醫：勝過BNT

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

1圖看懂奇葩盧碧回魂「颱風→熱低→颱風」

「你敢打XX嗎」這句話很煩　醫心聲萬人按讚

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」

快訊／今新增4例本土「創社區感染新低」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

更多熱門

相關新聞

拚威力彩頭獎13億！知名租賃公司包牌8萬8　農曆七月熱門牌曝光

拚威力彩頭獎13億！知名租賃公司包牌8萬8　農曆七月熱門牌曝光

疫情讓不少民眾今年父親節多了與爸爸相聚的時間，適逢威力彩連37槓，明（9）日上看13億，有人趁著相聚時刻，將威力彩做為父親節賀禮，也順便可以做公益，位於北市士林區的「飛來發彩券行」業者黃偉祺今（8）日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，有知名租賃公司包牌8萬8,000元，力拚頭獎13億，也順便應個景。

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

鬼月夢到「女鬼索命」竟是大吉　10種夢境發大財

鬼月夢到「女鬼索命」竟是大吉　10種夢境發大財

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

關鍵字：

周刊王鬼月小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

快訊／新北38歲女接種AZ後　隔天身亡

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

他KO對手卻遭判犯規　對手「躺著摘金」

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

「中華台北」不存在！　美專家籲阻中國惡意影響

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

周揚青男友鏡頭恐懼..錄影中「躲廁所」　全程「大恍神.拒互動」她：沒辦法溝通

周揚青男友鏡頭恐懼..錄影中「躲廁所」　全程「大恍神.拒互動」她：沒辦法溝通

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面