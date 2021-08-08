鬼月夢到鬼大吉！命理師揭「10大惡夢」預兆　最後一種快買威力彩

▲在鬼月夢到看似不吉利的夢，實際上是發財的徵兆。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

今天是8月8日父親節，也剛好是農曆7月「鬼門開」的日子，相傳在這個月，有許多民俗禁忌要遵守，以免被好兄弟盯上。不過，若是夢到鬼魂、棺材、家中有人往生等，看似不吉利，其實是發財的暗示。

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書表示，若鬼月夢到以下10個夢境，有「發大財」徵兆：

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1、夢到鬼魂穿牆：代表會穿越障礙，創業者將會往前邁進，財富累積快速。

2、夢到往生祖先來找你並發金光：代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，將會中樂透或威力彩。

3、夢到燒紙錢並且燒很旺：代表投資之標的物旺到發熱，股票基金房地產漲到爆。

▲夢到收紙錢是好兆頭。（示意圖／CTWANT提供）

4、夢到女鬼索命：此夢是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金，海外股市，外幣，海外房地產都會大有展獲。

5、夢到被鬼追：代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅，旺到訂單交不出來被廠商催趕；倘若被鬼追有夢中夢產生，顯示會有擴廠，貴人不斷提攜，業務提升。

6、夢到鐘馗：會有貴人指點讓你發財。

7、夢到七爺：代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺就非常不好，因為八爺名字叫范無救。

8、夢到棺材：夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。

9、夢到自己變成鬼：代表業務合作成功，欠款收回。

10、夢到家中有人往生：大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩。

▲夢到棺材是大吉之意。（示意圖／翻攝自pixabay）

另外，小孟老師也提到16個祭拜禁忌：

1、不可以放鞭炮，當心炸到好兄弟。

2、拜魚尾要大，魚尾不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。

3、雞跟魚都要完全不可切。

4、不要拜發糕：代表好兄弟一直發會一直來。

5、不要拜「芭樂」：會被開芭樂票（支票跳票）。

6、不要拜番茄：易有血光。

7、不要拜鴨蛋：鴨蛋代表到蘇州賣鴨蛋，不吉祥。

8、不要拜黑皮蛋：會遇到黑心客。

9、不要拜粥：績效稀疏。

10、不要拜釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。

11、不要放蠟燭在桌上：會前徒微弱。

12、不要拜烤太焦黑的雞：代表烤雞差。

13、不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧。

14、不要拜牛肉：今年是牛年，拜了會犯衝，身體不好。

15、不要拜蛋卷：事業較脆弱。

16、不要拜豬肝：拜了一整年會遇到黑心肝的顧客或老闆。

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