「撥雲見日」時間點曝！　一張圖秒懂未來天氣變化

▲一張圖看懂天氣變化。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局預報指出，今、明兩天西南氣流減弱，但中南部地區仍要留意大雨至豪雨等級降雨，傍晚受西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局也持續針對4縣市發布大雨至豪雨特報，今高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台南地區及新北山區有局部大雨發生的機率。

根據中央氣象局最新預報，明天（8/9）週一雖然西南氣流逐漸減弱，但西南風仍持續輸送水氣，迎風面中南部地區仍有局部大雨或豪雨等級雨勢，苗栗、台東和澎湖、金門、馬祖等地也有也有短暫雷雨，但背風側的北部和東半部將漸漸恢復典型夏季天氣，降雨以午後雷陣雨為主，但北部山區午後還要留意局部豪雨發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民眾關心南台灣連日大雨究竟何時會放晴。氣象局表示，週二開始「太平洋高壓將再次偉大」，勢力重新延伸並接近台灣，各地降雨機率逐漸減少、氣溫則相對逐漸回升。中部以北將恢復典型夏季天氣型態，天氣悶熱、須留意紫外線，局部高溫可來到33至34度間，午後局部地區則有雷陣雨。南台灣雖持續受水氣影響、偶有陣雨，但有機會「撥雲見日」看見久違的陽光。

▲氣象局針對四縣市發布大雨至豪雨特報。（圖／中央氣象局提供）