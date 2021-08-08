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快訊／高雄凌晨4點24分發生4.3有感地震　最大震度嘉義大埔4級

▲▼地震，地震快訊，地震快訊示意圖，地震示意圖，地震萬用圖。

記者董美琪／綜合報導

高雄市那瑪夏區8日4時24分發生規模4.3地震，震央位置北緯23.23°東經120.72°，深度9.6公里，相對位置在高雄市政府北北東方 78.9 公里（位於高雄市那瑪夏區）。

各地震度級：
● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：大埔
3級：番路
2級：民雄
1級：阿里山、義竹
● 台南市地區最大震度2級
2級：楠西
1級：東山、新化、善化、佳里、臺南市、七股
● 台東縣地區最大震度2級
2級：利稻
1級：海端、池上、鹿野
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：甲仙、六龜
● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山、名間
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、水林
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：富里
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：大城

【 第085號 #顯著有感地震 #地震報告 】 發震時間：110年08月08日04時24分32秒 震央位置：北緯23.23°　東經120.72° 震源深度：9.6公里 芮氏規模：4.3 相對位置：高雄市政府北北東方 78.9 公里...

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報地震 - 中央氣象局發佈於 2021年8月7日 星期六
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