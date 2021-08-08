快訊／高雄凌晨4點24分發生4.3有感地震　最大震度嘉義大埔4級

原盧碧颱風降級為熱帶低壓，從新竹附近登陸，加上西南氣流影響，最多已在屏東降下破千毫米的雨量，中央氣象局表示，目前熱帶低壓加速向東北移動、遠離台灣，入夜後降雨減緩，但中南部仍有局部豪大雨發生機率。天氣風險公司分析，最強雨勢已過，但只是趨緩、並不是雨停，至於台灣為何不發颱風警報也有進一步解釋。