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嘉義縣引進智慧防汛網設置感知器監測熱點　有效提高耐水能力

▲翁章梁視察布袋考試里鹿寮村落防護，盼提高耐水能力。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁視察布袋考試里鹿寮村落防護，盼提高耐水能力。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

盧碧颱風伴隨西南氣流影響，全台連日豪大雨，嘉義縣長翁章梁8日在立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅陪同下視察布袋考試里鹿寮村落水利措施防護。目前已建構村落抽水機平台並運作中，內田排水系統出口處的抽水站及滯洪池也持續趕工中，預計9月可發揮抽排功能，目前優先佈設5台移動式抽水機持續抽排中，有效改善當地淹水情形。

因應西南氣流可能帶來的危害，嘉義縣提早整備並傳真通報各公所加強抽水站整備、即時掌握水門啟閉時機、移動式抽水機調度預佈、滯洪池排至最低水位、入流渠道垃圾清淤、防汛缺口檢視、水情資訊預警等相關作為，儘早啟動各項避災減災措施，並請水門、抽水站管理人員保持通訊正常，氣象局發佈颱風警報時，立即進駐待命應變。

▲翁章梁視察布袋考試里鹿寮村落防護，盼提高耐水能力。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說明，嘉義縣海區過去有諸多村莊都有淹水經驗，中央也撥補經費逐步處理改善，每次下雨也是一次考驗，在發現缺點後，大家共同檢討、補強，今天特別來布袋了解過去的治水方案，在大雨後是否產生問題，並與鎮公所、民意代表及鄉親討論後，彙整相關意見共同解決，未來將提報經費給中央，盼讓海區耐水能力越來越強。

▲翁章梁視察布袋考試里鹿寮村落防護，盼提高耐水能力。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣投入經費興建及改善防洪設施，引進智慧防汛網設置感知器監測熱點淹水情形，包括移動式抽水機位置、水位、是否運作中，都在掌控之中，翁章梁指出，縣府盤點所有資源預佈各項防災準備，也請鄉親豪大雨期間千萬不要出門，以免發生危險。

水利處指出，轄內有抽水站241座和水門479座，都能正常運作，並完成228台移動式抽水機整備，加強抽水站能量及低窪地區快速抽排；23座滯洪池都已排至最低水位，可增加滯洪空間1530萬立方公尺，相當於590部移動式抽水機的抽水量。

智慧防汛網應變能力部份，已設置193組路面淹水感測器及228組移動式抽水機GPS車載機，將監控的淹水地點即時回傳並及時調度移動式抽水機應變處置。

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