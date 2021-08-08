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嘉義市建構安心教育網絡　高中職及補習班教職員工納入施打

▲嘉市高中職及補習班5日至7日施打疫苗 孩子健康防護網絡更加縝密。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市高中職及補習班教職員工日前開放施打疫苗，提升健康防護網。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為使孩子有健康安全的學習環境，家長安心、教職員放心，嘉義市日前陸續完成幼兒園、課後照顧中心及國中小等第七類教職員工疫苗施打作業，已超過4000名教育相關人員完成疫苗接種，高中職及補習班教職員工再納入施打，相關造冊人員已於8月5日至7日至天主教聖馬爾定醫院進行疫苗接種。市長黃敏惠勉勵大家，一定要持續落實防疫工作，公私協力，一同守護孩子的健康。

▲嘉市高中職及補習班5日至7日施打疫苗 孩子健康防護網絡更加縝密。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，教育一向是嘉義市的重點施政項目，非常感謝學校及補習班業者在這段防疫期間，協助學生順利完成相關課程的學習，不因疫情因素而使受教權受到影響。為確保學生有安全的學習環境，在開學前能多一層安全防護，嘉義市透過系統性的規劃，逐步完成幼兒園、課後照顧中心及國中小等第七類教職員工疫苗施打作業，再將高中職及補習班教職員工納入，讓孩子能在安心的環境學習，讓維護孩子健康的防護網絡更加縝密，也呼籲學校及業者務必遵守防疫規定並落實防疫工作，讓我們的孩子可以健康快樂學習。

教育處處長林立生表示，本次施打人員為經中央審核過之高中職教師644人及補習班第一階段造冊人員529人，公共化幼兒園新增班人員54人也併入此次施打範圍，至於外縣市高中教職員選擇在嘉義市施打者則有82人，這次預計施打人數計1309人可獲疫苗接種。

▲嘉市高中職及補習班5日至7日施打疫苗 孩子健康防護網絡更加縝密。（圖／嘉義市政府提供）

教育處提醒，有關本次補習班疫苗施打將以訊息通知各該補習班排定時段，請業者密切注意LINE官方帳號：嘉義市短期補習班暨課照中心公告平台，請補教業夥伴收到訊息通知後，依排定時程到指定醫院進行疫苗接種。為了讓孩子有健康安全的學習環境，家長安心、教職員放心，嘉義市日前陸續完成幼兒園、課後照顧中心及國中小等第七類教職員工疫苗施打作業，已超過4000名教育相關人員完成疫苗接種，今再將高中職及補習班教職員工納入施打，相關造冊人員可於8月5日至7日至天主教聖馬爾定醫院進行疫苗接種。黃敏惠市長勉勵大家，一定要持續落實防疫工作，公私協力，一同守護孩子的健康。

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