勝過BNT！防住院、防重症、防死亡AZ最佳　醫：但有一好沒兩好

▲陳志金分享智利衛生部對AZ、BNT、科興的三種疫苗保護力研究。（圖／翻攝陳志金臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享智利衛生部日前公布現實生活中，三種疫苗完整接種後14天以上的保護力數據，預防住院、預防住加護病房、預防死亡最好的是AZ。知識型YouTuber、台大醫院兒科醫師蒼藍鴿也說，AZ是防重症的王者，無論是防重症、防住院或是防死亡皆為100%，勝過BNT，但有一好沒兩好。

陳志金7日在「Icu醫生陳志金」臉書提到，該智利的保護力數據，至少接種一劑的比率72.49%，完整接種的覆蓋率64.54%，單日確診1182人；而該項保護力研究，比較有打疫苗和沒打疫苗的人口總數，牛津AZ有238萬人，輝瑞BNT有 450萬人，中國科興有860萬人。

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▼AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）







陳志金說，預防住院、預防住加護病房、預防死亡，最好的是AZ，三項皆是100%，BNT是97-100%，科興是86-89%；預防有症狀感染最好的是BNT 87.69%，AZ是68.68%，科興是58.49%。

陳志金表示，這個比較好的保護力，可能也與智利的變異株分佈有關，當地Gamma占72.9%、Lambda占22.9%、Alpha占0.8%，Delta僅占2.5%，未來能否經得起Delta變異株的入侵，有待觀察。

蒼藍鴿在「蒼藍鴿的醫學天地」臉書，分享陳志金的文章指出，結論AZ是防重症的王者，無論是防重症、防住院或是防死亡皆為100%，勝過BNT；但如果論整體保護力則不如BNT，簡單來講有一好沒兩好，「以身為AZ特戰隊為榮（？）。」