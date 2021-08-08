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流感疫苗也有用！美研究：染疫前接種可防重症　新冠併發症降低58%

▲▼美國,新冠,疫苗。（圖／路透）

▲美國研究發現，在染疫前接種流感疫苗也能有效防止新冠重症，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國邁阿密大學米勒醫學院研究發現，曾接種流感疫苗者即使染上新冠肺炎，也能有效防止重症與新冠併發症的發生，因此研究人員呼籲人們，在接種新冠疫苗之餘，也應該同時接種流感疫苗。

據《獨立報》等外媒報導，這篇剛在8月3日刊登於《公共科學圖書館：綜合》期刊的論文，是同類研究中規模最大的研究。研究人員對來自美國、英國、德國、義大利、以色列和新加坡，共7萬4754名患者進行研究後發現，在染疫前6個月內接種流感疫苗，能有效防止人們在感染新冠後，病情演變成重症，並出現新冠併發症。

▲▼美國,新冠,疫苗。（圖／路透）

研究結果顯示，與曾接種過流感疫苗的人相比，從未接種流感疫苗的患者，染疫後病情演變成重症，且需要進入加護病房（ICU）接受治療的機率高出了20%，住進急診室的機率則高達58%。另外，他們出現新冠併發症的機率也比較高，其中發生敗血症的機率高達45%、中風58%、深部靜脈栓塞（DVT）40%，不過流感疫苗無法阻止死亡風險。

研究資深作者辛格（Devinder Singh）指出，由於全球迄今只有小部分地區已完全接種新冠疫苗，因此國際仍需找到降低發病率和死亡率的解決方案，這項研究結果證實了流感疫苗能有效防止新冠重症風險，因此人們在注射新冠疫苗之餘，也應同時接種流感疫苗，以避免新冠和流感大流行同時爆發。

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