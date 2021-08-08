「你敢打XX嗎」這句話真的很煩！　醫600字心聲萬人讚

▲台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達36.88%。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享被問到，敢打高端疫苗嗎，他回「當然敢啊」的原因。他也強調，「我從來就沒有要說服誰去打什麼特定的疫苗！我一直以來都是說『有什麼就打什麼』，AZ、莫德納、BNT、高端都可以。」而他這篇600字的文章，也獲得近2萬人按讚。

陳志金7日在「Icu醫生陳志金」臉書說，「你敢打嗎」這句話真的很煩，不要因為自己不敢打，就到處去問人家敢不敢啦，「AZ剛進來的時候，一堆人不敢打，也是來質疑我『你敢打嗎？』，我敢啊！我就是3/22第一批打的。」

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「我一直都說：有什麼疫苗就打什麼，只要是指揮中心認可的，都可以打，包括AZ、莫德納、高端、BNT。」陳志金表示，他也這麼跟太太說，她登記的時候就是勾「都可以」，所以她輪到了AZ，當然就打AZ。

陳志金無奈指出，現在又有人問他「你敢打高端嗎」，他回「我當然敢啊」，卻得到「你都打了AZ了，才說你敢打高端」的回覆。他說，「你是問我敢不敢？我當然敢打，如果之後能夠追加，無論是高端、莫德納、BNT，我還是會去追加的，請放心！」

▲▼全台持續大規模接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



陳志金寫道，「我想打疫苗的時候，沒有其他選擇，只有AZ，我當然就是打AZ！沒有高端可以選啊！我太太想打疫苗的時候，她有AZ和莫德納可以選，她勾『都可以』，所以她被分配到打AZ，當然就打AZ，她也沒有高端可以選啊！」

陳志金說，他和太太都敢打「高端」，但也不是「非高端不打」啊！就是「能打什麼就先打」、「輪到了就打」、「我們不想等下去，先有保護力比較重要」，這樣有很難理解嗎，「我從來就沒有要說服誰去打什麼特定的疫苗！我一直以來都是說『有什麼就打什麼』：AZ、莫德納、BNT、高端都可以。」

陳志金表示，「拜託！高端是『現在』才有的選項好嗎！是我和太太打完以後才有的選項！你不要這麼錯亂地問我，為什麼不選高端？天啊！我竟然為了『你敢打嗎？』，花這麼大篇幅跟你說明！不過，你可能還是會再繼續鬼打牆地說，『你敢打高端，為什麼要打AZ』？邏輯這件事情真的很難！沒有的，就是沒有！」

而這篇文章獲得近2萬人按讚，許多網友留言，「有什麼打什麼，不要再挑了」、「有些人的邏輯永遠在鬼打牆」、「我有選高端，快開放打吧！第一次這麼想打針。」