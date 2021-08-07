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盧碧12hrs增強復活「甩尾豪大雨」再炸2天　氣象局示警地震+大潮

▲▼盧碧颱風。（圖／翻攝NOAA）

▲盧碧颱風將在12小時內復活。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

87水災，中央氣象局針對（原盧碧颱風）熱帶低壓發布的大規模劇烈降雨警報，於7日晚間8時30分解除，資深預報員徐仲毅表示，熱帶低壓目前位在東北方外海，往東北方快速移動，即將併入大低壓帶中，12小時內有再度成為輕度颱風盧碧的可能。西南氣流也隨之減弱，但中南部仍有持續降雨，尤其山區入夜至清晨可能發生局部豪大雨，截至目前全台日累積雨量最多落在屏東霧台，已降下破千毫米雨量。

徐仲毅指出，台灣南方對流雲系旺盛為西南氣流所在位置，隨著熱帶低壓東移，西南氣流強風速區域逐漸東移遠離，西南氣流影響漸漸降低。依據氣象局觀測，目前降雨明顯地區，因熱帶低壓環流影響，落在北部，中南部山區則受西南氣流影響持續有降雨，尤其山區入夜後仍將持續。

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▼加速變強！盧碧颱風恐在12小時內復活。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼盧碧颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

定量降水預報顯示，7日晚間到8日清晨北台灣仍有零星降雨，中南部山區也將有持續降雨，清晨前雨勢比較明顯，有局部豪雨發生可能，到了8日白天之後雨況緩和，不過各地天氣不穩定，可能出現局部短暫陣雨或雷雨，比起今天雨勢會相對緩和，尤其中南部山區、屏東8日降雨仍明顯，且可能有豪大雨發生，其它地方則以午後局部大雨為主。

氣象局預報，8、9日（周日至下周一）西南氣流逐減弱，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及各地山區有局部大雨發生機率。10 日（下周二）起受西南風影響，南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

【豪雨特報19:50】
大雨地區－台中市、雲林縣、南投縣、台東縣。
豪雨地區－嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

徐仲毅說，從8月6日起總累積雨量顯示，7日0時至晚間7時，南投以南山區雨量明顯，最多落在屏東霧台，降下破千毫米，相當多，高雄嘉義也下了7至800毫米，另外，馬祖7日一天降下193毫米，已經破了2004年日累積雨量紀錄。

氣象局預報，西南氣流雖然在減弱、通過，風速減弱，但水氣仍多，中南部仍需防大雨或豪雨發生，7、8日兩天適逢大潮，加上有短時強降雨，沿海低窪地區積淹水難消退，近日地震頻繁，山區連續降雨明顯，山區需留意坍方落石。沿海空曠地區、外島風浪仍大，入夜到清晨桃園以南、東南部及澎湖有9至10級強陣風，海邊活動注意安全。

▼中南部豪大雨還要再下2天。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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