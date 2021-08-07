死亡暴增12例！網直指「這類人沒疫苗打」恐突破傳播鏈：全家躲不過

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（7日）公布新增10例確診，另新增12例死亡，成為降二級警戒以來最高的一次。消息曝光後，就有網友特別指出，所有的中小學學生都不在疫苗施打名單，五月這波，緊急將學生改成在家上課才躲過，九月恐怕躲不過了，直呼「只要學生有中，全家都躲不過！」

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10例病例，其中6例本土，4例境外，死亡個案新增12例。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，超過700例死亡，而過去一個月來單日病例皆無超過百例，整體疫情趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0807-新增個案 。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為1例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月27日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

對此，有一名網友就在PTT八卦板發文表示，「各位應該知道下一波最可能被突破的傳染鏈是國中小開學吧 ？ 所有的中小學學生都不在疫苗施打名單，五月這波緊急將學生改成在家上課，才躲過，但九月這波就躲不過了吧，只要學生有中，全家都躲不過。」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「突破盲腸傳播鏈」、「中小學沒有疫苗可以打」、「要嘛繼續在家，要嘛全部都給我打疫苗，太可怕了！」、「小孩得了又不會怎樣，所以大人要先打疫苗啊」、「下一波爆發恐怕就是九月下旬」。

▼增開放7月19日12時前意願登記莫德納疫苗，且為53-54歲之第九類對象，接種第一劑。（圖／指揮中心提供）