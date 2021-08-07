疫苗荒！陳時中稱「比我急的不超過10人」　蔡炳坤：這裡就坐5個

記者蘇晏男／台北報導

針對國內AZ及莫德納疫苗不足，恐在第五輪施打完畢後斷貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示自己也很急，全台比他急的人不會超過10個人，自己每三天就夢到一次，很傷腦筋。對此，台北市副市長蔡炳坤7日在記者會上表示，「我們這裡至少坐了5個」，大家都非常心急，都希望可以好好地把疫苗買進來。

7日北市防疫記者會上有媒體提問，行政院長蘇貞昌說國際疫苗不足，是因為全世界都在搶；對比日本，輝瑞因為日本打太快，還打算提早交貨，但台灣因為AZ、莫德納斷貨，陳時中說自己也很急，全台比他急的人不會超過10個人，自己每三天就夢到一次，市長認為是藉口嗎？聽了會不會很生氣？

對此，蔡炳坤代為回答，從目前國內疫苗來分析，到現在台灣疫苗只有950萬劑左右，扣除美日送的586萬劑，我們實際買進的只有364萬劑，如果政府向國際採購5481萬劑，但進來的只有6％左右。

接著，蔡炳坤邊左右環顧邊說，「部長說不會超過10個，我們這裡至少坐了5個」，大家都非常心急，都希望可以好好地把疫苗買進來，才能讓民眾接種，這是全民所期待的，大家都期待天降甘霖。

對於外界質疑高端即將開打，但有受試者爆料9月才會抽血知道體內抗體，政府8月就給民眾打會不會太危險？而中廣董事長趙少康也建議大家不要打高端，可以等BNT，北市怎麼看？

蔡炳坤表示，接種疫苗應該是個人可以有一定程度的選擇性，目前台灣因為疫苗不足，的確幾乎沒得選，因此高端方面，的確引起民眾關心。他指出，接種疫苗有兩個關鍵，一個是安全性，一個則是保護力，這是每位民眾所關心的，所以政府部門是不是可以就安全跟保護的部份，讓民眾有所了解，才不會引起恐慌。

▼副市長蔡炳坤。（資料照／北市府提供）

其他人也看了這些...

►「五倍券」一套十張出爐 成本80元、多一張成本估多1.6億

►五倍券要來了！實體+數位同步發行 一招直接領現金

►五倍券要來了！羅秉成曝面額「多1張1000元」 行政成本約20多億