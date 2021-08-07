「北北桃共+6例」4例已知感染源！　1張圖看確診分布

▲0807本土單日新增地圖（圖／ETtoday製）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（7）日公布國內新增10例病例，其中6例本土，4例境外，死亡個案新增12例。其中，死亡個案會暴增，陳時中解釋，是因為7/23左右修改程式，希望把更多資料匯在同一檔案裡，但檔案擷取不全，所以其實有11例都是舊個案。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布。

指揮中心表示，個案分布以新北市4例為最多，其次為台北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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今日新增之6例本土病例（其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為1例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今（2021）年7月27日至8月5日。

▲0807全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為7例男性、5例女性，發病日介5月24日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月22日至7月30日；詳如新聞稿附件1。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月5日累計公布14,554位確診個案中，已有13,053人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.7%。

全台今年已累計 14,380 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。（紅字為有新增確診之縣市）

北北基

新北市 6,818 人

台北市 4,818 人

基隆市 313 人

桃竹苗

桃園市 776 人

新竹市 40 人

新竹縣 110 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 202 人

南投縣 37 人

彰化縣 269 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 32 人

嘉義市 10 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 91 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人