疫苗混打太遲了！醫嘆受益者是這些人　網一看「二類官員」罵爆

▲經專家會議決定，初步混打方向為「AZ+ mRNA疫苗」，對象將從1至3類開始。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎疫情以來，胸腔科醫師蘇一峰經常在粉專發表看法，他昨（6）日就直嘆，指揮中心混打決策開放得太慢，因為很多醫護都已經打完AZ疫苗，無奈直嘆「大概二三類才是最大受益者」。貼文引發網友熱議，紛紛質疑「美其名為了醫護，還不是為了第二類政府官員」、「第二類真的很會算啊！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，經過專家研議，初步混打方向為「AZ混mRNA疫苗」，優先順位則是1到3類人員，目前會先以第一線可能與病患直接接觸者，像是照顧確診病患或專責病房人員開打，即時增加防護力。

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蘇一峰就說明，也就是「#一到三類醫護防疫高風險有機會能混打！」接著他點出關鍵，「可惜政策開放來的太遲，大概二三類才是最大受益者」，並在留言處透露，像他就早已打完兩劑AZ疫苗，根本沒有混打機會，只是幫高風險的醫護爭取。

貼文一出，不少網友紛紛質疑，「我覺得這個政策是為了第二類，而不是第一類。因為醫護大多數已完成AZ二劑，少部份完成Moderna二劑」、「醫生醫護真的已經打兩劑了，現在開放只是心酸的」、「美其名為了醫護，還不是為了第二類政府官員，還人數越來越多，簡直是莫德納、BNT隨便他們選，卻不混打高端。」還有醫護現身，「我是醫護，我已經打完二劑AZ，陳時中太慢了啦！」