感染源不明！北市公布確診者足跡　曾到訪虎林市場、城隍廟

記者陳家祥／台北報導

台北市政府衛生局7日公布1例確診個案足跡，為案15874。根據疫調，案15874在8月6日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案應為虎林市場攤商，其工作場域已進行清消，8月7日到8月9日封攤3天；個案曾到過的城隍廟已進行清消，8月7日停止對外開放1天。

根據北市衛生局疫調，案15874在8月3、4、5日的早上6點到11點，8月6日的早上6點到7點，足跡停留在信義區的虎林市場，研判應為市場攤商。另外，該案也在8月4日上午11點30分到40分時，短暫到訪台北府城隍廟。