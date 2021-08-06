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基隆天外天焚化廠祈福淨爐　林右昌祈求平安度過疫情

▲基隆天外天焚化廠祈福淨爐 林右昌祈求平安度過疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆天外天焚化廠祈福淨爐，林右昌祈求平安度過疫情。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府環保局5日上午在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，由市長林右昌主祭、道教會資深道長李騰龍演法淨壇，包括李姓宗親會主任委員李騰龍、理事長李泳亮、執行長李宏仁、副議長林沛祥、環保局長賴煥紘以及文化局長陳靜萍等人也都到場一同虔敬祈福，並說明中元祭拜相關防疫措施，呼籲大家共同遵守，並祈求老大公、好兄弟庇佑平安度過疫情。

林右昌在主持祈福淨爐儀式前指出，由於今年的中元祭適逢防疫期間，相關防疫措施希望大家要特別注意，包括在里辦公室儘量不舉辦集中式普渡，在社區則希望由管委會集中祭拜，盡量避免群聚，供品集中擺放，不建議跟拜，若是一定要拜，盡量由代表焚香、其餘的人雙手合十不持香。他強調，防疫期間需要大家配合，除了兼顧防疫，也兼顧宗教習俗的需要，希望老大公、好兄弟也幫大家祝福，然後平安度過疫情。

環保局表示，有鑑於農曆七月期間本市常會焚燒大量紙錢，為兼顧宗教信仰與環境保護，特別提供紙錢集中焚燒服務，並在5日上午吉時由資深道長李騰龍演法淨壇，將紙錢集中焚燒相關設備及場地（紙錢收運專車、暫存區、專用貯坑等）潔淨去穢，祈求四方好兄弟保佑基隆風調雨順、國泰民安，民眾可放心將中元普渡的紙錢交由環保局載運至天外天焚化廠集中焚燒。

▲基隆天外天焚化廠祈福淨爐 林右昌祈求平安度過疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆加強推廣紙錢集中焚燒，環保局特別主動與大型社區接洽。

環保局指出，本市紙錢集中焚燒活動自2006年開始推廣迄今，紙錢收運量已有大幅成長，2020年收運量為125公噸，歷年之紙錢集中收運量累積已突破1350公噸以上，顯見基隆市民對環境保護之關心與認同。為加強推廣紙錢集中焚燒，環保局特別主動與大型社區接洽，設置紙錢集中箱／區，並於社區普渡時間前預訂紙錢集中收運。

目前配合普渡時紙錢集中焚燒社區有七堵區國際世貿公寓及幸福人生、安樂區城上城、中正區山海觀及星河繪、信義區麗景江山及微笑台北等社區，歡迎民眾、社區及公司行號共同響應，一起為空氣清新盡一份心力。

基隆市環保局紙錢收運專線：02-2465-1115分機213，全年免費收運（周三及周日除外、中元期間加收周日時段），請於收運前一日完成電話預約（預約時段：上午9時至11時30分及下午2時至4時30分）；民眾若要自行交運，可交運至環保局紙錢暫存區（信義區培德路221-3號前行約100公尺處，全年度開放）。

另外，農曆七月期間於環保局清潔隊第一區隊增設紙錢集中箱（仁愛區獅球路48巷1號）；配合減塑政策，環保局不提供紙錢集中袋，請民眾自備紙袋或紙箱交運；若有需要普渡文疏及封條，亦可至環保局網站「便民服務」→「表單下載」查詢下載。

▲基隆天外天焚化廠祈福淨爐 林右昌祈求平安度過疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

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