這2颱風「路徑像盧碧」雨量卻只有一半！氣象局揭關鍵原因

▲2002年、2012年都有類似盧碧路徑的颱風出現。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風盧碧減弱為熱帶性低氣壓，今早已從竹苗一帶登陸，受到熱低壓帶來的西南氣流影響，西半部各地出現劇烈降雨，目前屏東霧台鄉總雨量已經超過700毫米。中央氣象局表示，盧碧本次從西半部登陸相當少見，不過在2002年、2012年也有兩個颱風有類似路徑，但雨勢不如本次豪雨事件嚴重。

氣象局預報員徐仲毅表示，盧碧颱風進入中國大陸後，再出海轉熱低壓襲台，此移動路徑算是很少見，但這次跟單純颱風狀況不同，還包括熱低壓引進的西南氣流，所以才會造成這麼劇烈的雨勢。

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▲原盧碧颱風登陸台灣帶來大豪雨。（圖／翻攝RAMMB）

根據氣象局資料顯示，2002年娜克莉颱風也是從台灣西南方海面移動，且也有登陸台灣北部陸地；2012年泰利颱風則是穿越台灣海峽，沒有登陸。

氣象局預報員張承傳指出，上述兩個颱風與本次豪雨事件情況有些不同，當時都是單純颱風，因此所帶來的降雨沒有這麼明顯，娜克莉最大總雨量300多毫米、泰利則約400多毫米，然而本次受到西南氣流與熱低壓夾擊，降雨主因是西南氣流，屏東霧台鄉過去24小時總雨量已經超過700毫米。