現場最新畫面曝！高鐵苗栗段「土石滑落衝破邊坡」　誤點逾80分鐘

記者李宜秦／台北報導

受到熱帶性低氣壓與西南氣流影響，西半部今日出現劇烈降雨，部分縣市停班停課。高鐵苗栗路段受大雨造成邊坡落石影響，全線以單線雙向模式運轉，部分列車延誤。有網友崩潰表示，「已經耽誤80分鐘了！」

▲原盧碧颱風挾帶豪雨襲台，高鐵苗栗段發生土石崩落入侵路線事故。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，今（7）日上午8時許，於苗栗路段受大雨造成邊坡落石影響，致入侵偵測告警作動，目前全線以單線雙向模式運轉，所有列車均限速通過，以確保營運及旅客安全。

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高鐵公司指出，已派員抵達現場並成立緊急應變中心，此一事件將造成列車有所延誤，敬請旅客見諒。鑒於目前苗栗地區強烈降雨不斷，高鐵人員已於現場持續密切監控，將在確保營運安全前提下，決定運行模式，並隨時對外公告。

▲高鐵單線行駛，部分列車延誤。（圖／高鐵提供）

網友上午在PTT發文詢問，「有人現在在南下高鐵上嗎？」引發議論。部分網友回報現場狀況「倒退回苗栗站嗎」、「停在苗栗了」、「要退回苗栗了 安全還是比較重要啦」、「桃園到台中在車上+1」；有網友崩潰表示「已經耽誤80分鐘了」。

另外，不少網友慶幸「至少還有告警系統」、「還好有偵測到」、「大雨好幾天啊，鐵公路都要注意」。也有網友討論「可以退票嗎？還是天災不退」、「不可抗力好像只能賠償因延遲導致乘客的損失」。

▲▼氣象局提醒，熱帶性低氣壓及西南氣流挾帶豪雨。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，輕度颱風盧碧減弱為熱帶性低氣壓後已於今早登陸台灣，而受到熱低壓與西南氣流夾擊影響，不只中南部有劇烈降雨，連中部以北也要嚴防豪大雨，盧碧登陸後受地形破壞，預計等到出海併入海上低壓帶後，有可能再度發展為颱風。

氣象局也已發布豪雨特報，今日高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，苗栗縣、台南市地區及台中市、雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣地區及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨。