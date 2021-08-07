熱帶低壓被卡住了！西半部大雨「灌到深夜」　各地降雨時程出爐

▲熱低壓今日午後遠離台灣。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

從輕度颱風盧碧減弱的熱帶性低氣壓今早登陸台灣，氣象專家彭啟明指出，熱低壓目前被台灣地形卡住，預計今日下午遠離台灣，預估影響台灣的時程將縮短，不過雖然熱低遠離，西半部降雨仍會持續，中部以北入夜後雨勢緩和，南部則到明日上午都還是有大雨。

彭啟明表示，熱帶低壓已經於今日清晨登陸竹、苗一帶，目前被台灣地形卡住。台灣東北方的低壓預估在今天下午至傍晚將取代原熱帶低壓的中心，取代後將加速向東北遠離台灣。這是好消息，原本預估的影響時程將縮短。

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▲原盧碧颱風登陸台灣帶來大豪雨。（圖／翻攝RAMMB）

即刻起至今晚仍是西半部風雨最大的時期。尤其高雄、屏東，目前被一條超強的對流雲系掃中，風雨交加、雨量快速累積中。北部、中部目前較明顯的雨勢預估持續到傍晚，入夜後緩和。南部、南部山區受西南氣流影響，至明日上午仍有對流移入造成較大雨勢。而金門、馬祖已無明顯風雨。花蓮、台東：至今日晚間持續有雨，但強降雨發生機會低。

氣象局預報員徐仲毅指出，目前影響台灣的兩大雨帶包括西南氣流雨帶，影響偏向南部，尤其是嘉義以南山區，還有熱低壓環流雲帶，從竹苗一帶登陸往東北移動，因此中部以北也會受影響。西半部今日上午降雨最明顯，到了晚上雨勢稍緩，明日白天則會真正趨緩，且今日適逢大潮，排水不利，可能有淹水情形。