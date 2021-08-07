原盧碧出海了！「西南氣流還沒走」中南部再忍忍　北台灣雨勢趨緩

▲熱帶低壓出海，對北台灣影響減少。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



記者李宜秦／台北報導

輕度颱風盧碧減弱為熱帶性低氣壓，目前熱低位於東北角附近，差不多已出海離開陸地，即將加速遠離台灣，雨勢最劇烈的時段可望提前結束，尤其北部雨勢將逐漸趨緩。不過中央氣象局提醒，西南氣流影響仍持續，因此中南部降雨要等到明天上午才可能真正緩和。

氣象局預報員張承傳表示，熱低壓進入陸地後中心較不明顯，預計進入東部海面後可能再增強為颱風。熱低壓離開台灣陸地後影響減小，北部風雨將會逐漸緩和，目前雨勢已比上午趨緩，預計傍晚降雨就會停歇。

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至於雨勢最猛烈的中南部則還要忍忍，張承傳表示，由於西南氣流影響仍持續，因此中南部今日整天都還是有雨，必須等到明天白天才可能真正趨緩。

▲▼西半部受到西南氣流影響仍有大雨。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，根據雷達圖及風向實測來看，熱低盧碧在東北角附近，差不多出海了，即將加速逐漸遠離台灣。

由於今天早上加速登陸，影響時程大幅提前，雨勢最劇烈的時段，可望提前結束，特別是北部，此刻應該能感受到風雨有小些。

不過今天下半天中南部還是在西南氣流影響之下，雨量的預報數字仍舊不可小覷，仍然要留心強降雨。