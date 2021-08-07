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開放AZ族混打！　「這3類」70萬人優先接種

記者崔子柔／綜合報導

近期國內疫苗供貨吃緊，第五輪接種完手上的AZ、莫德納恐怕剩不到50萬劑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（6）日則宣布開放疫苗混打，第一劑打AZ的民眾可選擇第二劑接種莫德納或BNT，其中第一至三類已完成第一劑接種的70萬人可成為優先混打人選。

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心開放疫苗混打。（圖／記者李毓康攝）

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根據指揮中心數據，目前有約551萬人完成第一劑AZ接種，但其中只有30.7萬人打完第二劑，其餘約520萬人可選擇混打，不過等到有足夠的疫苗到貨，也要從第一類至第三類民眾優先接種，也就是說這類組中未接種第二劑的70萬人成為混打的優先人選。

陳時中也宣布等到第五輪接種完畢，會在第六輪開打高端疫苗，雖然超過百萬民眾有意願接種高端，但因為高端不開放混打，陳時中認為，實際會接種的人數不多，而且登記只打高端的人數僅16萬多人，可能還會陸續減少。

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台疫苗人口覆蓋率達35.84%。（圖／記者湯興漢攝）

根據《公視新聞網》報導，國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，把高端疫苗當成第三劑加強會是不錯的做法，對抗印度Delta變種病毒也有幫助。

萬芳醫院精神科醫師潘建志先前則指出，目前最有效的組合是先打腺病毒載體（AZ或嬌生）疫苗，再打mRNA疫苗（輝瑞BNT或莫德納）。過去大規模的疫苗混打不常見，新冠出現混打主要因為AZ疫苗本來是全世界接種最多的疫苗，但不少國家因為血栓問題停止使用，再加上AZ最大的生產基地印度血清研究所先前發生火災，還有印度因疫情嚴重而中止疫苗出口，造成AZ供應上一度中斷，許多打完第一劑的人沒有第二劑可打，因此發展出混打策略。

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