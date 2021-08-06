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癌症患者1原因「連第一劑疫苗都沒打到」　狂釣出第9類苦主！

▲▼住院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內進入大量接種階段，新冠疫苗近來也出現不足的情況。一名癌症患者感嘆，在醫師的建議下，當初填得是莫德納，後來七月底回診，改成「全選項」，怎料明明是第9類的她，至今仍打不到疫苗，也不知該如何是好。

女網友在「爆怨2公社」表示，自己是領有傷病卡的癌症病患，醫生原本建議只能打莫德納，她也在7月9日早早預約了，但遲遲沒有下文，於是7月底回診時，她問醫師是否能更改，最後三種疫苗都作勾選，「問題來了！今天好不容易莫德納疫苗開放第9類，結果說我不符合資格。」

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她不禁納悶，「一個癌症病患，一直等不到疫苗第一劑，卻一直開放其他老人第二劑？我不改疫苗選項，沒莫德納打不到，改了一樣打不到，疫苗諮詢能問誰？」

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

沒想到，PO文釣出許多苦主，趁機留言訴苦「我媽媽第9類，到現在也還是不能預約到，對政府徹底失望」、「我心臟動過手術的都沒得打了」、「我第9類重大也在等」、「第9類打不到加1」、「我跟妳一樣，癡癡的等待中」、「改來改去的最後打，我也是，我隔壁也是」。

另外，不少網友也回應，「獵奇的是，很多人身體好好的，卻驚訝被列為第9類可以先打疫苗」、「我也癌症，打AZ沒問題，疫苗少，人多，看到馬上登記，抱怨沒有用喔」、「妳更改的時間比較晚，所以才不符合的喔」、「我覺得疫苗登記比大考還複雜」。

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