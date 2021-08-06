外交部：感謝美國參議院 　「一致同意」挺台重回WHO觀察員

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國參議院今（6日）凌晨以「一致同意」（unanimous consent）方式通過法案，表示美方應制定策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分。對此，外交部發言人歐江安回應表示，對於美國國會在台灣參與WHO議題所展現的強勁跨黨派支持，外交部表達誠摯感謝。

歐江安表示，美國聯邦參議院院會於美東時間6日凌晨以「一致同意」方式通過由「參院台灣連線」兩位共同主席，外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）及軍事委員會共和黨首席參議員殷霍夫（James Inhofe, R-OK）提出的「要求國務卿擬訂策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位」法案。

歐江安說，在全球COVID-19疫情持續延燒之際，我國防疫成果以及積極協助各國抗疫的行動獲得國際高度肯定，美國行政部門及國會也不斷採取具體行動聲援台灣，呼籲WHO應納我方參與，讓全球衛生合作沒有漏洞，才能有效共同防疫。

歐江安補充，該法案的眾院版本是由美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組成員薛爾曼（Brad Sherman, D-CA）及金映玉（Young Kim, R-CA）提出，並於今年3月獲美國眾院外委會通過。

歐江安表示，外交部將持續關注本法案的後續進展，除由衷感謝美國國會的堅定支持外，也再度呼籲WHO廣納包括台灣在內的各方參與，秉持專業考量，讓台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）以及WHO相關活動，對全球衛生事務繼續做出貢獻。