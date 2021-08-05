李顯龍警告華府勿挑戰中國　外交部：台灣持續與理念相近國家合作

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者呂晏慈／台北報導

新加坡總理李顯龍3日在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum ）表示，台灣是中美關係潛在的衝突爆發點，並警告美國別再挑釁地挑戰中國。對此，外交部發言人歐江安回應表示，中方破壞區域和平的行為已經引起國際社會高度關切，台灣將持續與理念相近的國家合作，維護台海的和平與穩定。

李顯龍日前談及，美國已經從與中國良性競爭的方式，轉而走向「美國非贏不可」的觀念，並警告美國別再挑釁地挑戰中國，還說華府日益強硬的態度恐會非常危險，也說台灣是「潛在的衝突爆發點」。

歐江安回應，外交部已經注意到相關發言內容，對於新加坡李總理長期持續關心台海情勢發展及區域安全，外交部肯定李總理長年的努力。

歐江安說，近年來中國政府持續以戰狼外交、「灰色地帶行動」、「假訊息宣傳」及「混合戰」等方式侵擾相關民主國家，並且利用疫情肆虐之際，企圖以疫苗作為外交手段擴大其全球影響力，藉以改變國際秩序。

歐江安表示，中方破壞區域和平與安全的行徑已經引起國際社會的不安與高度關切，台灣位處中國武力擴張威脅的第一線，除將強化自我防衛能力外，也將持續捍衛自由民主政體，並深化與理念相近國家的合作，以維護台海的和平與穩定。

歐江安強調，台灣做為愛好民主自由的國家，崇尚人權法治，我國政府一貫堅持以「和平、對等、民主、對話」的立場處理兩岸關係，但是維持台海和平是兩岸的共同責任。

歐江安說，我方願意在平等基礎上，共同落實兩岸有意義的對話，兩岸關係的和平及穩定發展，符合國際社會的共同利益；我國會繼續結合理念相同國家，持續致力維持台海現狀及區域的和平、穩定與繁榮。