外交部：中國施壓科威特撤吳釗燮專訪　「封殺台灣言論空間」

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者呂晏慈／台北報導

外媒《阿拉伯時報》日前刊登外交部長吳釗燮的專訪內容，但因中國打壓，該媒體2日撤下網站的專訪內容，改刊中國駐科威特大使館的抗議聲明。對此，外交部發言人歐江安回應表示，外交部對《阿拉伯時報》的決定表示高度遺憾，同時嚴正譴責並強烈抗議中國政府不當干預其他國家的新聞自由，並意圖封殺台灣的言論空間。

吳釗燮日前接受科威特智庫「偵查研究」創辦人阿布杜拉吉茲（Abdulaziz Mohammed Al-Anjeri）專訪，談及台灣如何面對不斷變化的國際局勢，應該拓展軟實力和暖實力，該專訪內容1日刊登在《阿拉伯時報》紙本和新聞網站上。

然而，《阿拉伯時報》2日撤下網站上的專訪內容，改刊中國駐科威特大使館聲明，中國表明提出「嚴正交涉」，要媒體警惕「台獨」，更痛罵吳釗燮是「頑固台獨分子」。

對此，歐江安表示，外交部對《阿拉伯時報》的決定表示高度遺憾，同時嚴正譴責並強烈抗議中國政府不當干預其他國家的新聞自由，並意圖封殺台灣的言論空間。

歐江安強調，台灣是台灣，不歸中國政府管轄，中國政府以虛構的「一中原則」強迫其他國家接受其片面主張，並極度阻擾國際友人與我國交往，甚至施壓獨立自主的新聞媒體撤文，展現共產專制政權的粗暴本質。

歐江安說，中國政府阻擋台灣向國際發聲的橫蠻做法，只會引起台灣人民更深層的反感與厭惡；台灣政府與人民將持續維護民主法治、捍衛新聞與言論自由，並呼籲國際社會有識之士發揮抵抗中方欺壓霸凌的勇氣與決心。