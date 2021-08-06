新加坡放寬入境檢疫　外交部：感謝肯定我國防疫成果

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者呂晏慈／台北報導

新加坡政府日前宣布，將重新開放台灣短期旅客入境新加坡免隔離檢疫的相關措施。外交部發言人歐江安回應表示，這項措施有助於台星兩國逐步恢復人員互訪，提升雙邊經貿交流，外交部對此表示歡迎，並感謝新加坡政府對我國近期防疫成果的肯定。

歐江安說，新加坡政府曾於去年12月18日開放來自台灣的短期旅客入境免隔離，之後因為區域疫情升溫而在本年5月間暫停實施。我國與新加坡在經貿、投資、文化、教育、觀光各領域均有密切的合作。在疫情期間，台星亦持續就醫療物資供應、防疫經驗、邊境管制等議題交換意見。新加坡政府的恢復開放台灣旅客入境的措施，有助兩國持續累積經驗與互信，也有利於雙方共同為疫後經貿復甦預作準備。

歐江安表示，外交部將繼續密切關注相關發展，並配合中央流行疫情指揮中心的政策及規畫，隨時提供相關資訊及評估。外交部也提醒規劃前往新加坡的國人，務必遵守新加坡境內的防疫規定，以維護自身健康及安全。

新加坡政府的開放措施將自本月8日起恢復實施，凡過去21天內都待在台灣的短期旅客，6日起即可申請航空通行證（Air Travel Pass, ATP），並且在本月12日之後入境新加坡，在機場進行核酸（PCR）檢測呈現陰性後，就可以入境新加坡自由活動，不需執行14天的居家檢疫（Stay Home Notice, SHN）。