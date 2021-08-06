「不幫我送餐！」外送員遭酒駕男攔車追打　拒酒測慘吞18萬元罰單

▲▼外送員送餐至新北五股時，突遭酒駕男攔車追打。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市五股區5日深夜10時許，一名高姓熊貓外送員突然在送餐途中遭酒駕男子盯上追打，雙方追逐了將近300公尺，下車後高男又被毆打第二次，造成他左下腹部肋骨挫傷，警方獲報到場後隨即將醉漢壓制，他胡扯是不滿外送員怎不幫忙他送餐才出拳，訊後依照傷害現行犯送辦外，酒駕拒測員警也不手軟開除18萬元的罰鍰。

警方獲報五股區西雲路5日深夜爆發打架衝突，立刻調派警力前往現場，抵達後發現是高姓外送員（36歲）與醉醺醺的柯姓男子（36歲）雙方有衝突行為，見柯男仍出手傷人，當場將其壓制上銬，依照傷害現行犯帶回派出所偵辦。

據了解，高姓外送員在送餐途中行經五股區西雲路時，突然被醉醺醺的柯姓男子攔停車輛，並出拳毆打他，他嚇得騎上機車逃至300公尺外的超商，見柯男駕車緊追在後，急忙棄車徒步逃逸，不料柯男下車後又持續朝他追打，造成他的腹部肋骨挫傷，民眾見狀趕緊通報警方到場。

柯男則辯稱誤以為外送員不幫他送餐，才會攔車發生衝突，全案訊後除依傷害罪嫌送辦外，外送員還表示對方疑似有酒駕狀況，警方經調閱監視器後確認柯男確實有開車，但他拒絕酒測被依法告發，另處新台幣18萬元之罰鍰。



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