林昀儒精彩對戰球王圈粉一票人　意外讓桌球桌銷量翻倍漲

▲搶搭東奧熱潮，包括桌球桌在內的運動用品買氣大增。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣選手在東京奧運表現亮眼，拿下2金4銀6銅共12面獎牌，創下代表隊史上新高，讓全國人熱血沸騰，有不少人因此燃起運動魂，隨著各地運動中心微解封陸續開放，正好可以把球場預約起來，趕搭東奧熱潮。而這波賽事也拉高運動用品的買氣，尤其「小林同學」林昀儒與球王對決的精彩一戰，不只引起熱議，很多人更被圈粉，意外讓桌球桌銷量翻倍成長。

自本土疫情爆發，上班族、學生紛紛改為居家上班上課後，居家防疫不忘練身體，使得運動用品成為熱賣商品，更在東奧熱潮中再衝一波買氣，東森購物網統計，隨著中華隊的好表現，相關商品業績比去年同期成長近120%，賣最好的是瑜珈墊，近一個月銷售約600個，其次是跳繩，平均月銷售約300個，第3名為居家運動器材，月均銷售約500台，又以跑步機最熱銷，月銷售約170台。

▲居家防疫加上東奧熱潮，瑜珈墊近一個月可賣出約600個。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網也針對居家運動健身器材推出好康折扣，來福嘉LifeGear 97650全能64組程控超值電動跑步機，現特價12,420元；X-BIKE加大加厚款瑜珈墊，優惠價578元；多功能智能跳繩Maleroads 無繩球+有繩二合一，優惠價421元。為歡慶台灣選手優異表現，遠傳friDay購物也有「穿金戴銀」促銷，運動、健身用品下殺1.2折起。

遠傳friDay購物觀察，受台灣選手在東京奧運優秀表現激勵，近一周健身相關用品買氣較去年同期大增4成，尤其羽球在王齊麟與李洋男子雙打奮力奪金，以及戴資穎在女子單打拿下銀牌，雙雙創史上最佳戰績，帶動羽球商品近周買氣較去年同期大增2倍；高爾夫好手潘政琮逆轉摘銅，創最佳紀錄，也帶動高爾夫商品買氣飆增3倍。

而在眾多選手中，我國19歲桌球小將林昀儒與球王樊振東、德國老將奧恰洛夫，在4強賽打到難分難捨的刺激對戰，林昀儒的實力和態度令人驚艷，也帶起民眾對桌球這項運動的投入，根據PChome 24h購物觀察，桌球桌銷量對比去年同期7/23～8/1呈翻倍成長。此外，為慶祝奧運奪牌，站上加碼祭出多檔促惠活動，包含購買指定「按摩槍」最高送千元P幣；「液晶電視」全場指定商品下殺破萬元；「MIZUNO」即日起至8/31指定商品6折起，刷指定卡最高可享回饋11%P幣。