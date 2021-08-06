奧運獎牌大滿貫！東森電視購物47台破天荒全部8折　優惠僅限一天

▲慶賀中華隊東京奧運獎牌大滿貫，東森電視購物第47頻道在8/7（六）推出下殺8折優惠，僅有一天。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中華代表團在東京奧運頻傳捷報，拿下2金4銀6銅共12面獎牌，奪牌數創下歷史新高，讓全台嗨翻。為感謝台灣選手的努力，東森電視購物決定再加碼奧運優惠，將於在8/7（六）舉辦「台灣南波萬」特別優惠，第47頻道商品全部下殺8折，僅有一天。

慶賀中華隊在東京奧運屢創佳績，同時迎接這個禮拜天父親節的到來，東森電視購物破天荒首次以「全面8折優惠」回饋給會員朋友，推出的節目檔檔都是熱銷商品，尤其疫情期間不少民眾只能宅在家，不論居家上課、辦公或追劇，長時間用3C恐讓眼睛使用過度，帶動「葉黃素」保健產品買氣大增，更成為東森電視購物10大熱銷商品之一，此次優惠活動首推FORTE日本專利晶亮清晰葉黃素晶凍特別專案，特惠價2,392元。

▲FORTE日本專利晶亮清晰葉黃素晶凍特別專案，東森原價2,990元，特惠價2,392元。

此外，東森電視購物要讓老爸感到「好吃、帥氣、建康」，推薦商品有ST.MALO滅菌科技IONIC+防護英倫男POLO衫，特惠價1,592元；華陀鮮萃枸杞原漿及天然紅寶特別日回饋組，特惠價2,144元；日本味王多國專利C-Care超強代謝活動下殺檔，特惠價1,584元，「田蜜園」養蜂場豐富天然酵素鳳梨蜂蜜醋厚工組，特惠價1,104元。

▲東森購物總經理彭鴻珷表示，感謝台灣選手在東京奧運為國家爭取榮譽，東森電視購物第47頻道推出優惠，與全民共享感動時刻。

東森購物總經理彭鴻珷表示，「看到台灣選手在東京奧運拚盡全力，為國家爭取榮譽，感到與有榮焉，尤其在因疫情而低迷的氣氛下，中華健兒的表現給台灣社會帶來強大的鼓舞力量」，感謝選手們在國際舞台上，讓世界看見台灣，東森購物以折扣優惠與全民同享這份感動。