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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跆拳道、空手道傻傻分不清　陳椒華道歉自嘲：暴露一日運動迷身份

▲▼立委陳椒華施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立委陳椒華。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

蹭東奧又傳出包！台灣「小清新」空手道選手文姿云5日奪下東京奧運女子空手道55公斤級銅牌，不過，時代力量立委陳椒華在臉書發文加油時，卻把空手道寫成跆拳道，貽笑大方，陳隨後在臉書發文道歉，並自嘲說，「暴露出我是一日運動迷的身分」。

陳椒華晚間在臉書為錯植比賽項目道歉說，要跟大家抱歉，今天在粉專發了一篇將空手道寫成跆拳道的加油發文，「充分顯示出我對這兩樣比賽的陌生，也暴露出我是一日運動迷的身分」。

陳椒華坦言，雖然感到很糗，但是在這個全國民眾都透過奧運而將心緊緊相連在一起的時刻，相信哪怕是像她這樣，平常很少參與運動賽事、無法快速體會比賽高深之處的人，也都會想幫所有的台灣選手搖旗吶喊，加油打氣，為他們在場上的奮鬥和精采表現，感到感動。

陳椒華說，雖然不是非常了解比賽，但是看到台灣選手站上國際賽場、取得好成績，都會讓大家內心激動，甚至感到熱淚盈眶，這樣的連結，讓她感到十分珍貴，「希望我今天的發文出錯，沒有打亂大家看比賽的心情，我也會跟大家一起，繼續幫台灣選手加油。」

在文姿云晚間對戰烏克蘭好手特莉加（Anzhelika Terliuga）賽事落幕後，陳椒華又透過臉書發文說，頂尖對決，很緊張，感謝文姿云選手的努力，為台灣贏得女子55級空手道銅牌，繼續為台灣隊加油，也祝福選手再創佳績。

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