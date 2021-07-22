轟衛福部審查高端EUA先射箭　陳椒華揚言向監察院檢舉行政瑕疵

▲陳椒華質疑高端疫苗EUA審查過程有行政瑕疵。（圖／翻攝自陳椒華臉書）

記者呂晏慈／台北報導

國產高端疫苗爭議不斷，衛福部食藥署6月底遭媒體揭露，竟在國產疫苗緊急授權（EUA）審查前夕「大換血」，撤換一半的審查委員名單。時代力量立委陳椒華22日上午開直播批評，審查過程恐是「先射箭、後畫靶」，衛福部應公布審查委員名單，並由審查委員說明，如何審查通過該EUA報告，強調國產疫苗必須有安全、符合標準的審查過程，否則不排除結合醫界和相關人民團體，向監察院檢舉該報告的審查作業有嚴重行政瑕疵。

衛福部本月18日審查通過高端公司國產疫苗EUA，與會專家委員出席共21名，但相較5月初以前的專家會議名單，原本16位學者有8人被替換，補進4名衛福部官員和4名專家，其中專家又有3人來自曾為免疫橋接背書的國衛院系統。

對此，陳椒華表示，衛福部應該公布審查委員名單，說清楚到底有沒有「換掉不贊成的委員」，並由審查委員向國人公開說明，他們是如何審查通過高端公司之EUA報告。

陳椒華也說，高端公司6月送出審查報告後，詳細的EUA審查基準內容遲至7月才訂出，國產疫苗審核程序恐是先射箭、後畫靶，「還是衛福部與疫苗廠商已先私下議定審查方法後，才對外公布審查的細則辦法？」，而高端公司所送審查報告，也並未依據後來公布的審查基準細則來編寫，讓國產疫苗EUA審查形同空白授權。

陳椒華直指，多次要求國產疫苗EUA審查，應符合國際標準，並在7月5日舉行公聽會，邀請食藥署代表出席研議EUA國際級審查基準，但食藥署拒不出席公聽會，呼籲衛福部應儘速說明，否則不排除結合醫界和相關人民團體，向監察院檢舉該報告的審查作業有嚴重行政瑕疵，衛福部不能再隱瞞，要讓審查程序公開透明。