使珍奶更Q彈！「順丁烯二酸」易流用於食品　花蓮源頭管制把關

▲順丁烯二酸列管為第四類毒化物，容器包裝上須標示「禁止用於食品」，以降低誤、流用的可能。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

炎炎夏日，人手一杯「珍珠奶茶」清涼又爽快，但你知道嗎？有一種化學物質，能讓這杯堪稱紅透國內外飲品裡的「珍珠」變得更Q彈，它叫「順丁烯二酸」，而它就是當時造成「毒澱粉事件」的元兇。

事實上，因為「順丁烯二酸」在我國並不是衛生福利部核准的食品添加物，行政院環境保護署為有效管理該物質，在2017年將其公告為第4類毒性化學物質，且列為「具食安風險之化學物質」，希望藉由「毒性及關注化學物質管理法」及「食品安全衛生管理法」兩法的管理下，有效的杜絕食品安全事件的發生。

花蓮縣環境保護局為防範「順丁烯二酸」流用於食品，針對有運作該物質之業者辦理稽查，並每年舉辦多場次具食安風險之化學物質宣導會，以加強化學物質源頭管理，防堵具食安風險疑慮化學物質流用於食品製造或加工。

環保局長饒忠表示，順丁烯二酸現已依毒性化學物質列管為第四類毒化物，無論製造、輸入、使用、販賣等，都需申請核可才可以運作，且必須定期申報運作情形，透過上述核可及申報制度，可以瞭解其流向，此外，需在容器包裝上標示「禁止用於食品」，以降低誤、流用的可能。

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