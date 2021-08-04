台糖協會千萬資產疑遭挪用　前董事長張有惠涉背信100萬交保

▲台糖協助協會前董事長張有惠涉嫌背信罪，深夜獲檢察官諭令100萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

出版時間：18：17

更新進度：23：59

記者劉昌松、游宗樺／台北報導

成立已有82年歷史的台糖協會，4年前收歸國有後，政府清點相關移交資產約達30億元，但有民眾告發，其中疑有近千萬元資金遭不當挪用，台北地檢署4日指揮調查局台北市調處、廉政署幹員，兵分4路展開搜索約談，其中前糖協董事長張有惠等4人預計依《刑法》背信罪嫌移送偵訊後，檢察官深夜諭令張有惠100萬元，其兒子張介嶺50萬元交保候傳。

▲台糖協會前董事長張有惠兒子張介嶺50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

財團法人台灣糖業協會始於1939年，由台灣製糖株式會社社長武智直道捐20萬日幣成立基金，目的限定為協助糖業發展，及舉辦員工福利事業，終戰後，由台糖在1955年設立「台灣糖業協會」，繼受武智紀念財團的所有資產，和現有的台糖公司屬於不同的法人。

2000年政黨輪替時，爆發糖協淪為私人金庫爭議，當時外界質疑，曾任行政院祕書長的張有惠，在分別擔任台糖公司、台糖協會董事長的期間，變更章程，讓台糖無法再指派董事進入糖協，雙方為此打官司，直到2017年，糖協正式收歸國有，現隸屬經濟部國營事業委員會，屬由政府捐助之財團法人。

當年媒體報導，經濟部接手糖協資產清冊，資產約達30億元，有民眾告發其中部分資產疑遭不當挪用，檢廉調初步蒐證後，決定展開搜索，並將張有惠等人約談到案，釐清相關疑點，追查可能遭挪用的資產金額及流向，經漏夜開庭後，諭令張有惠100萬元交保、張介嶺50萬元交保，林文山、李元和及黃琇玲20萬元交保。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

金剛鸚鵡太可愛「被賜死」 動保員偽填「驚嚇死亡」送母養

好心借宿同床「不能碰我」 女大生慘遭醉同學硬上淚訴

住戶要求「長蟲就砍了」 保全照做挨告急拍照：還活著！