19歲滑板小將「一頭撞翻攝影師」！第一視角超痛片曝　網狂讚專業

▲ 伍利一頭把攝影師撞翻。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

運動賽事中不僅選手得小心受傷,現場媒體人員也可能有危險。5日稍早舉行的東奧滑板男子公園預賽發生一場意外,被看好奪牌的澳洲19歲小將伍利(Kieran Woolley)不慎偏離軌道,一頭撲進面前的攝影師懷中,讓他重摔在地。攝影師的第一視角畫面馬上在網路上瘋傳,令網友大讚他摔倒仍不忘拍攝的敬業精神。

伍利5日在第二輪預賽中展現近乎完美的技術,比賽最後幾秒鐘跳上欄杆後卻意外滑落。當時伍利前方一名攝影師正捕捉他的身影,沒到他突然掉下,當場被狠狠撞上並往後重摔,以屁股著地,令轉播員頓時大叫,「我的天」、「喔不」。

意外發生後伍利也有些不知所措地以雙手抱住頭部,不過此時這名攝影師已經爬起身,重新扛起攝影機拍攝他。伍利舉起大拇指詢問對方狀況,攝影師也馬上以大拇指回應,示意自己沒事,接著互相輕碰拳頭,結束這段小插曲。轉播員見狀鬆了口氣,「OK,所有人都沒事」,卻也忍不住擔心起攝影師的尾椎。

Australia's Kieran Woolley ending his run with the rare and difficult back side cameraman-bonk. pic.twitter.com/jxjQ35F4OC