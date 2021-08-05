19歲滑板小將「一頭撞翻攝影師」！第一視角超痛片曝　網狂讚專業

▲ 伍利一頭把攝影師撞翻。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

運動賽事中不僅選手得小心受傷，現場媒體人員也可能有危險。5日稍早舉行的東奧滑板男子公園預賽發生一場意外，被看好奪牌的澳洲19歲小將伍利（Kieran Woolley）不慎偏離軌道，一頭撲進面前的攝影師懷中，讓他重摔在地。攝影師的第一視角畫面馬上在網路上瘋傳，令網友大讚他摔倒仍不忘拍攝的敬業精神。

伍利5日在第二輪預賽中展現近乎完美的技術，比賽最後幾秒鐘跳上欄杆後卻意外滑落。當時伍利前方一名攝影師正捕捉他的身影，沒到他突然掉下，當場被狠狠撞上並往後重摔，以屁股著地，令轉播員頓時大叫，「我的天」、「喔不」。

意外發生後伍利也有些不知所措地以雙手抱住頭部，不過此時這名攝影師已經爬起身，重新扛起攝影機拍攝他。伍利舉起大拇指詢問對方狀況，攝影師也馬上以大拇指回應，示意自己沒事，接著互相輕碰拳頭，結束這段小插曲。轉播員見狀鬆了口氣，「OK，所有人都沒事」，卻也忍不住擔心起攝影師的尾椎。

Australia's Kieran Woolley ending his run with the rare and difficult back side cameraman-bonk. pic.twitter.com/jxjQ35F4OC — Kevin Michie (@KevinMichie) August 5, 2021

從這名攝影師拍下的畫面可見，他原先正拍攝伍利腳下的滑板在欄杆上滑行的過程，伍利掉下後最先入鏡的是他戴著安全帽的頭部，接著出現摔倒的攝影師腿部和天空，也拍到他向伍利伸出大拇指的畫面。

這段影片在網路上引起熱議，網友紛紛留言表示，「他把攝影師滑走了」、「這樣可以加分嗎」、「攝影師太專業了吧，他跌倒後還是在工作」、「不管結果如何，這段畫面值得金牌」。

綜合《衛報》、《太陽報》報導，伍利在預賽中表現亮眼，所幸這場意外沒有影響分數，他獲得82.69高分，排在資格賽第二名，僅次世界排名第三的巴西選手法蘭斯高（Luiz Francisco），獲得決賽資格，不過在稍早的決賽中最終排名第五，無緣獎牌。

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