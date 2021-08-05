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南京單日+4！即將啟動「第五次普篩」　累計本土確診227例

▲南京進行第四輪區域核酸檢測。（圖／CFP）

▲南京已進行四輪區域核酸檢測。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇南京市5日上午舉行第16場新冠肺炎疫情防控記者會。會上通報，2021年8月4日0到24時，南京市新增本土新冠肺炎確診病例4例（均在江寧區），沒有新增的無症狀感染者。另外，昨晚經專家評估，有6名確診患者達到出院標準，今日將出院轉至定點康復醫院繼續接受康復隔離。

據《新華社》報導，截至8月4日24時，南京市累計報告本土確診病例227例（其中77例為輕型，149例為普通型，1例為重型，沒有無症狀感染者）。在這227例感染者中，江寧區195例，溧水區12例，秦淮區、建鄴區、鼓樓區、雨花台區各4例，高淳區2例，玄武區、棲霞區各1例。

會上，南京市衛健委副主任楊大鎖公布，即將開展第五輪部分區域大規模核酸檢測篩查。通報顯示，玄武區、秦淮區、建鄴區、鼓樓區、雨花台區、江寧區、溧水區、江北新區8個區的採樣從8月5日開始；六合區採樣從6日開始。另外，8月6日24點前採樣結束，具體時間和採樣地點由各區確定並公布。棲霞區、浦口區、高淳區不在本輪核酸檢測範圍。

據悉，目前南京市核酸檢測篩查進行了四輪，前三輪都是全員核酸檢測篩查，第四輪是部分的核酸檢測篩選。專家組根據前四輪核酸檢測結果，以及陽性病例的流調溯源情況，綜合分析陽性病例的時間、空間分布，溯源代際關係，還有軌跡活動區域，結合臨近區域狀況，來確定本次核酸檢測範圍，把最小的區域劃到社區，劃到村。

此前，根據大陸國家和省關於應對新冠肺炎疫情精准防控工作要求，經疫情防控專家組評估，從2021年8月5日起，南京市部分區域疫情風險等級進行了調整，溧水區石湫街道九塘行政村毛家圩自然村，秦淮區瑞金路街道標營4號26棟、27棟、28棟、29棟、30棟由中風險地區調整為低風險地區，其他地區風險等級不變。

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