張家界成病毒中轉站！　18名官員「防疫不力」被問責

▲湖南張家界爆發新冠疫情，旅客服務中心變成檢測站。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸去年從爆發新冠肺炎疫情開始，問責防疫不力的官員絲毫不手軟。近日，南京Delta病毒疫情已向外擴散至大陸多省市，其中張家界更成為「病毒中轉站」之一，湖南省張家界市紀委3日公布懲處，當地18名防疫不力的衛生醫療相關官員被追責。此外，山東煙台也有一名區長免職。

張家界市紀委8月3日發布對數名公職人員追責問責情況的通報指出，少數單位和少數公職人員在疫情防控工作中履職不力、工作無序、進展遲緩，對疫情防控工作造成了不良影響，18名有關公職人員被追責問責。

山東省煙台市從7月31日起，該市已先後有10人被確診為新冠肺炎病例，萊山區有多名官員被追責。8月4日，煙台市衛健委黨組成員王春雷通報，萊山區政府主要負責同志、分管負責同志，以及黃海路街道負責同志，抓疫情防控工作履責不力，落實防控措施不到位，按照失責必追責的原則，8月3日，經煙台市委研究，免去萊山區區長、分管副區長職務；萊山區委研究免去黃海路街道黨工委主要負責同志職務。

此前，據《新華日報》報導，江蘇省委決定暫停馮軍東部機場集團有限公司黨委書記、董事長職務。東部機場集團有限公司正是依托祿口國際機場成立，據《財新》報導，停職或與馮軍防疫不當有關。