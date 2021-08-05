影／1男+3少「滿車凶器」拒捕衝撞　警對空鳴3槍圍捕到案

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市警局保大4日深夜在蘆竹區攔查1輛車身顏色與車牌不符可疑車輛，未料該車佯裝配合盤查卻企圖衝撞員警，員警立即對空鳴槍3槍，並通知線上警網圍捕，深夜槍響也嚇得街頭行人為之側目。警方隨後在南竹路附近攔獲，查出蔡姓男子與3名未成年少年到案，在車上後行李箱起出武士刀、手指虎與球棒等兇器，全案偵訊後依違反砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法與妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局保大4日深夜在蘆竹區攔查可疑車輛竟拒檢逃逸，員警通知線上警網圍捕，連開3槍才將車輛圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局保大4日深夜在蘆竹區攔查可疑車輛竟拒檢逃逸，員警連開3槍才將車輛圍捕到案，但2車都有因碰撞毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局保大警員蔡佑承、黃發暘、李威德與張鈞皓等人，4日深夜10時許在蘆竹區海山路、山菓路口處發現1輛黑色轎車，因車身顏色與車牌不符，員警上前盤查並示意停車，該車佯裝配合靠邊停車，卻待員警靠近時企圖衝撞員警，同時發動引擎逃逸，員警因生命陷於危害情況下，依法使用警槍對空射擊3槍，但該車拒絕盤查仍急速逃逸。

▲桃園市警局保大4日深夜在蘆竹區攔查可疑車輛竟拒檢逃逸，員警連開3槍才將車輛圍捕到案，起出武士刀、手指虎與棍棒等凶器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警隨即開車尾隨追捕，並通報線上警網攔截圍捕，最後在蘆竹區南竹路五段附近巷口，成功將該車攔截圍捕，順利拘捕以蔡姓為首共計4名男子到案，其中有3名未成年少年，警方現場在車上查獲武士刀、手指虎、鋁棒與木棍等兇器以及2面車牌等證物。

▲桃園市警局保大4日深夜在蘆竹區攔查可疑車輛竟拒檢逃逸，涉嫌衝撞員警主嫌蔡姓男子5日上午被移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

保大指出，經查4名犯嫌與大隊同仁均無人受傷情事，但警車與自小客車有多處因碰撞損壞，蔡姓男子等4人對於案情均避重就輕，保大偵訊後依違反砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法與妨害公務等罪嫌，移送桃檢偵辦，並針對犯嫌涉嫌組織幫派向上溯源，擴大偵辦以查緝不法。



桃園市警局保安大隊大隊長張仁傑呼籲，目前正值暑期保護少年青春專案，本大隊配合執行「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」與「犯罪預防宣導」等三大主軸工作，以淨化少年成長環境步向正途。

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