還原圍捕全程！綁匪澄清湖現蹤遭擊斃…「主嫌亡、2到案、3在逃」

▲高雄鼓山美術館2日傳出搶響，警方還原圍捕經過。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄鼓山區明誠四路美術館附近，2日上午9時許傳出槍響！高雄、嘉義警方共同緝捕一名在嘉義犯下擄人勒贖案的李姓綁匪，警方鎖定其行蹤後展開圍捕，由於李男拒捕，警方只好連開19槍，李男當場被擊中失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

回顧整起事發經過，李嫌1月24日凌晨3時許到一間SPA館擄走柯姓富商，更獅子大開口要求5千萬贖金，雙方經談話過後，贖金金額改為3千萬元。據了解，李嫌指定家屬將贖金放置於嘉義釙子一處監理站的車輛後面，李嫌收了300萬元後釋放人質，所幸人並無受傷，警方透露，交付的贖金可能不只300萬，但確切數額仍要詳查。

柯姓富商第一時間不敢報案，直到2月15日才報警處理。高雄、嘉義警方獲報後出動57名警力，兵分6路循線逮人，2日在高雄澄清湖一帶發現李嫌行蹤，並展開追蹤，過程中李嫌疑似察覺遭跟監，一度在九如四路住家附近繞，最後才將車停放在明誠四路。

警方見李嫌準備下車，隨即進行3面圍捕，但由於李嫌拒捕，警方只好連開19槍，李嫌當場被擊中胸、腹部，失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，但仍因傷勢過重不幸宣告不治。

警方在李嫌車內發現一把已上膛的克拉克手槍，另外還有12顆子彈，至於李嫌稍早有沒有對警方開槍仍有待進一步調查釐清。目前這起擄人勒贖案，主嫌身亡、2名嫌犯到案、3人在逃。

▲警方在李嫌車內找到一把已上膛的克拉克手槍。（圖／記者黃子倩攝）