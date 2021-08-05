醉煞嗆清潔員：還沒掃完！被回嘴亮刀砍人栽了　他頸部中刀機車浴血

▲醉房客持刀砍殺清潔員、劃傷頸部，血跡噴到路邊機車，鄰居拿寶特瓶裝水洗車（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名房東找來清潔人員打掃，但1名住客酒後返家，發現清潔人員在打掃公共區域，竟嗆對方「這麼晚還沒掃完，會吵到我」，清潔員表示下次會早點掃，卻被對方嗆聲，雙方發生口角，房客竟持刀劃傷清潔人員。

警方調查，60歲的柯姓男子在7月底晚上7時許返家，撞見55歲的楊姓清潔人員在掃地，竟當場嗆聲「你怎麼這麼晚還沒掃完，這樣會吵到我」，楊男回嘴「下次會早點掃完」。

沒想到柯姓男子聽到後脾氣大發，狂罵楊姓清潔人員三字經，楊男不堪受辱回嗆「不要亂罵別人父母」，雙方到一樓發生肢體衝突，期間柯姓男子竟掏出身上的折疊刀朝楊男狂砍。

有鄰居聽到聲響，查看後發現2人竟然大打出手，地上也是斑斑血跡，鄰居隨即報警處理，警方即刻到場後控制柯姓男子，發現楊男脖子遭砍、手部也有擦挫傷，緊急送往醫院救治，柯男酒測值則達0.76。

事後楊姓男子堅持對柯提出傷害告訴，警方也依照傷害罪嫌移送法辦，據了解，楊姓清潔人員是房東請來，幫忙清掃樓層的公共空間，但沒想到卻被酒醉的柯男持刀砍殺。

警方到場將柯姓男子逮捕，並且將楊姓男子送往醫院救治，但因2人均未戴口罩，所以也對2人開單告發，送衛生單位裁處。

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