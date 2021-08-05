雨最猛時間點出爐！颱風今登陸「發陸警機會曝」　可能重整再增強

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風盧碧今日已接近廣東沿海，預計今日登陸廣東後將在陸上停留兩天，有機會減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局推估，發布陸上警報機率減低，不過金門、馬祖、澎湖、中南部受到颱風環流影響，仍會出現明顯降雨，而北部、東半部在今日午後也會出現強降雨，至於中南部降雨到入夜仍會持續。

▲降雨回波持續移入，中南部有陣雨。（圖／氣象局）

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氣象局技正羅雅尹表示，盧碧在今日上午8點接近廣東沿海，颱風中心距離金門西南方220公里、距離台灣本島400公里，預計今日進入廣東後轉北北東移動，由於登陸後導引氣流減弱，因此接下來一兩天移動速度將減慢，周六進入馬祖附近海面，周日則會進入台灣北部海面。

▲▼颱風今日將登陸中國，受外圍環流與西南風影響中南部雨勢明顯。（圖／氣象局）

由於盧碧將在陸地上停留兩天，因此有機會結構被破壞而減弱為熱帶性低氣壓，在周六、日進入北部海面時，有可能重整組織，再度增強，仍需持續觀察後續發展。

盧碧在今日到周日期間距離金門、馬祖最為接近，兩地將出現明顯降雨，加上西南風與低壓帶影響，中南部在昨日深夜與清晨陸續有陣雨，今日中部、南部、金門、馬祖、澎湖等地都會有間歇性雨勢，午後北部、各地山區則可能出現雷雨，也會有短時強降雨，中部、南部則持續有局部大雨或豪雨，入夜後北部及山區雨勢趨緩，中部、南部則仍有短暫陣雨。

▲▼中南部、金門、馬祖、澎湖需嚴防大雨。（圖／氣象局）

由於盧碧進入廣東陸地後將轉北北東前進，且強度可能減弱為熱低壓，若整體路徑在偏西，對離島地區的威脅也會大幅減低，因此發布陸警機率降低，不過對金門、馬祖地區的威脅，仍須觀察後續盧碧重整情形。

另外位於琉球南方海面上的熱低壓有可能在這一兩天內發展成颱風銀河，銀河將往日本南方前進，對台灣沒有影響，後續要注意的應是盧碧動態與低壓帶影響。

氣象粉專天氣即時預報指出，由於颱風導致西南風偏強，即刻起至周日「中南部將出現新一波雨勢」，南部降雨最明顯，尤其周五到周日雨勢最大；中部降雨次於南部，但仍需注意周六到周日雨勢大；澎湖、金門、馬祖離颱風較近，也容易有陣風、陣雨；北部以午後大雷雨為主；但周末降雨將不限於午後；東部位於背風面，有雨也較小，影響不大。